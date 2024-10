NBA : Un crack fait halluciner Wembanyama !

Pierrick Levallet

Brillant lors de sa première saison en NBA et étincelant pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, Victor Wembanyama se sait particulièrement attendu dans la ligue. Le Français vise le titre avec les San Antonio Spurs désormais. Et le rookie de l’année 2024 va pouvoir compter sur un autre crack pour y parvenir : Stephon Castle. Drafté en 4e position, le joueur de 19 ans devrait débuter la saison dans le cinq majeur en attendant le retour de Devin Vassell. Et il a visiblement déjà bluffé ses coéquipiers à l’entraînement.

«Il progresse de façon exponentielle»

« Je le vois très bien s’intégrer, et je le dis sans problème. J’ai remarqué qu’il progresse de façon exponentielle d’un entraînement à l’autre. Sa manière d’apprendre aussi rapidement est assez impressionnante » a notamment confié Victor Wembanyama dans des propos rapportés par Parlons Basket. Chris Paul y est également allé de son petit mot pour couvrir Stephon Castle d’éloges.

«Son niveau de confiance fait plaisir à voir»

« Steph est tellement bon. Quand un joueur débarque dans la ligue, on peut tout de suite voir comment il était coaché à l’université. Et ça se voit que lui a été bien formé et que ça l’a aidé à se préparer pour la NBA. Son niveau de confiance fait plaisir à voir, et tu ne peux être aussi confiant en toi que quand tu travailles dur. Et c’est ce qu’il fait. (...) Je veux dire, j’étais bon quand je suis arrivé en tant que rookie, mais... Il est vachement fort lui aussi » a lâché le nouveau meneur de jeu des San Antonio Spurs. Victor Wembanyama ne semble plus être le seul phénomène au sein de la franchise désormais.