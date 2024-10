NBA : Wembanyama veut victimiser Gobert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lundi, la NBA faisait son retour avec le traditionnel Media Day, à quelques semaines de la reprise de la saison. L’occasion pour Victor Wembanyama de se livrer sur ses ambitions avec les San Antonio Spurs, mais il a également été demandé au Français de citer les joueurs sur lesquels il aimerait bien dunker. Une liste où figure notamment Rudy Gobert.

Médaillé d’argent avec l’équipe de France lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Victor Wembanyama se prépare maintenant à vivre sa deuxième saison en NBA. Une saison qui, il l’espère, sera plus victorieuse que la première. Les San Antonio Spurs ont fini à l'avant-dernière place de la conférence Ouest lors du dernier exercice, avec 22 victoires au compteur, mais aspirent désormais à disputer « les play-ins, ou les playoffs », comme l’a confié Victor Wembanyama lors du Media Day lundi.

« Gagner davantage et prétendre aux playoffs »

« J’ai souvent entendu de la bouche des joueurs que la première année est la plus difficile, mais c’est clair qu’on va devoir mener un très gros travail mental pour acquérir un nouveau statut dans cette Ligue, pour gagner davantage et prétendre aux playoffs. C’est une culture qu’il faut développer. On sera plus axé cette année sur les victoires », a ajouté Victor Wembanyama. Autre objectif pour la star des San Antonio Spurs, dunker sur son coéquipier en équipe de France Rudy Gobert.

Wembanyama veut dunker sur Gobert, Leonard et Isaak

Interrogé par CBS Sport, il a été demandé à Victor Wembanyama de citer les joueurs sur lesquels il aimerait dunker cette saison. Il a alors nommé ceux qu’ils considèrent comme les meilleurs défenseurs de la NBA, où on retrouve notamment Rudy Gobert : « Je dirais les meilleurs défenseurs, car ce sont eux qui offrent le plus gros challenge. Donc je dirais mon gars Rudy (Gobert), Kawhi (Leonard) aussi, car je respecte tellement ces gars-là pour ce qu’ils font en défense, ce serait donc incroyable de leur dunker dessus. Rudy, Kawhi, et en troisième je dirais Jonathan Isaac, car c’est vraiment un défenseur sous-estimé. »