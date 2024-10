NBA : «Unique», il balance sur Wembanyama !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama a bluffé tout le monde pour sa première saison en NBA. Élu rookie de l’année, le Français a ensuite enchaîné avec des Jeux Olympiques de Paris 2024 de haut rang. Le joueur de 20 ans se sait donc très attendu pour l’exercice 2023-2024. Les San Antonio Spurs sont en tout cas ravis de compter sur lui.

Drafté par les San Antonio Spurs l’année dernière, Victor Wembanyama a bluffé tout le monde pour sa première saison en NBA. Élu rookie de l’année, le Français a ensuite réalisé de très grands Jeux Olympiques de Paris 2024. Le joueur de 20 ans se sait donc très attendu pour l’exercice 2023-2024 avec les San Antonio Spurs. Ses coéquipiers, eux, sont ravis de pouvoir compter sur Victor Wembanyama, même s’il n’a pas été évident de s’adapter au style de jeu du Français.

NBA : «Cette équipe est nulle», il détruit les Spurs de Wembanyama ! https://t.co/yATEbXnWDP pic.twitter.com/OQg3QDKFtf — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

«Tout devient simple»

« On a passé une bonne partie de la saison dernière à essayer de comprendre comment jouer avec lui, ouais. Je dirais que c’était vraiment... pas compliqué, mais unique de le voir remonter le ballon. Surtout pour Tre (Jones), Blake (Wesley) et moi, qui devions du coup poser des écrans pour lui. Mais une fois qu’on a compris comment faire fonctionner tout ça, c’est devenu facile. Wemby est un bon passeur et il fait toujours le bon choix, donc une fois que tu réalises comment il faut jouer avec lui, tout devient simple » a ainsi avoué Malaki Branham, arrière des San Antonio Spurs, dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«On vise les play-ins, ou les playoffs»

Victor Wembanyama, lui, a de grandes ambitions pour la saison à venir. « On sera plus axé cette année sur les victoires. On vise les play-ins, ou les playoffs. [...] Je n’aurai plus de 2e ou 3e chance à chaque match. Je devrai être un leader par l’exemple. Bien sûr que j’ai envie d’être All-Star mais cela viendra si je rends mes coéquipiers meilleurs. Si je fais cela, je ne devrais pas être trop loin dans la course aux trophées individuels » a confié le phénomène des San Antonio Spurs récemment. La NBA est prévenue.