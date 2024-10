NBA : Une star prépare du lourd avec Wembanyama !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama a mis tout le monde d’accord dès sa première saison en NBA. Élu rookie de l’année, le Français se sait désormais très attendu dans la ligue américaine. Le joueur de 20 ans pourra néanmoins compter sur le soutien de ses coéquipiers chez les San Antonio Spurs. Chris Paul, arrivé libre cet été, préparerait notamment de grandes choses avec Victor Wembanyama cette saison.

«J’espère pouvoir l’aider dans sa progression»

« Je pense que l’enjeu pour moi avec lui, ce sera de l’aider davantage à s’installer en NBA. Il y avait d’énormes attentes lors de sa saison rookie. Il a tellement bien joué que les attentes seront encore plus élevées cette année. Je pense et j’espère pouvoir l’aider dans sa progression. Cette équipe a déjà montré sa capacité à jouer dur et être compétitive soir après soir. Mais maintenant, nous devons trouver comment traduire cela en victoires. Et j’espère pouvoir y contribuer » a ainsi lancé le meneur de jeu de 39 ans dans des propos rapportés par Eurosport.

Wembanyama vise «les play-ins, ou les playoffs»

Victor Wembanyama, lui, a des ambitions très claires pour cette saison de NBA. « On sera plus axé cette année sur les victoires. On vise les play-ins, ou les playoffs. [...] Je n’aurai plus de 2e ou 3e chance à chaque match. Je devrai être un leader par l’exemple. Bien sûr que j’ai envie d’être All-Star mais cela viendra si je rends mes coéquipiers meilleurs. Si je fais cela, je ne devrais pas être trop loin dans la course aux trophées individuels » a confié le phénomène des San Antonio Spurs récemment. Chris Paul va avoir du pain sur la planche.