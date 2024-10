NBA : «Le meilleur joueur de tous les temps», LeBron James a plié le débat du GOAT ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

C’est un éternel débat en NBA : quel joueur mérite d’être considéré comme le GOAT, à savoir le meilleur joueur de tous les temps ? Si certains pensent bien évidemment à Michael Jordan, pour le joueur des Knicks Karl-Anthony Towns, ce titre revient à LeBron James, qu’il considère comme le joueur le plus talentueux de l’histoire.

Michael Jordan, LeBron James, voire Kobe Bryant ou Kevin Durant pour certains, la question du GOAT est un éternel débat en NBA. Un sujet évoqué par Karl-Anthony Towns dans le podcast de Shannon Sharpe, Club Shay Shay. Pour le nouveau pivot des New York Knicks, qu’il vient tout juste de rejoindre en provenance des Minnesota Timberwolves, c’est LeBron James qui mérite d’être considéré comme le meilleur joueur de tous les temps.

« En termes de talent pur, c’est le meilleur joueur de tous les temps »

« Je ne peux pas parler de tout, seulement de ce que je vois de mes propres yeux, mais LeBron James est vraiment à part. C’est quelqu’un de spécial. Je suis dans la ligue depuis 10 ans, donc j’ai vu LeBron à différents stades de sa carrière. Pour moi, en termes de talent pur, c’est le meilleur joueur de tous les temps », a déclaré Karl-Anthony Towns, dans des propos relayés par Basketsession.

« LeBron a tout pour être considéré comme le meilleur joueur de basket »

« Le débat reste ouvert concernant le palmarès et les titres. Mais quand on parle de talent pur et de capacités physiques, LeBron a tout pour être considéré comme le meilleur joueur de basket », estime Karl-Anthony Towns. « Il est ambidextre, il a développé un excellent tir à trois points, a défendu à un haut niveau pendant des années, et ses qualités athlétiques… Sans oublier sa compétitivité. Regardez comment il a excellé malgré la pression et les critiques. LeBron est tout simplement le joueur le plus talentueux que nous ayons jamais vu. »