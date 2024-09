Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Kevin Durant, quadruple champion olympique et double champion NBA, possède l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du basket. Mais évaluer sa place dans l’histoire de la NBA est un véritable casse-tête. James Worthy, légende des Los Angeles Lakers, soulève une question intrigante : Durant mérite-t-il d’être considéré dans le débat du meilleur joueur de tous les temps ?

Kevin Durant est incontestablement l’un des meilleurs joueurs de sa génération et a marqué l’histoire du basket. Mais James Worthy, légende de la NBA et triple champion avec les Los Angeles Lakers, va encore plus loin. L’ancien coéquipier de Magic Johnson estime que Durant devrait être considéré dans le débat pour le titre de meilleur joueur de tous les temps.

James Worthy : « On ne parle pas assez de Kevin Durant »

« Je pense qu’il devrait être dans la conversation pour le titre de meilleur joueur de tous les temps », a affirmé James Worthy, interrogé par ClutchPoints sur la place de Kevin Durant dans l’histoire de la NBA. « Si je devais choisir quelqu’un, ce serait peut-être lui… Vous savez, Stephen Curry excelle à trois points, mais Kevin Durant a un sang-froid exceptionnel pour sa taille. Je pense qu’en raison de l’attention portée à d’autres joueurs actuellement, il n’a pas été oublié, mais il s’est fait plus discret. Mais il est toujours capable de produire des chiffres impressionnants. »

« Je l’ai adoré à l’université du Texas », a ajouté le triple champion NBA. « J’admire sa palette technique : sa capacité à marquer à trois points, son jeu inarrêtable à mi-distance et ses qualités défensives souvent sous-estimées. On ne parle pas assez de lui. Je pense qu’il fait partie des sept meilleurs joueurs de tous les temps. C’est un joueur phénoménal. »

Kevin Durant est-il le « GOAT » ?

Quadruple champion olympique, septième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, double champion et MVP des Finales, MVP de la saison régulière en 2014… le palmarès de Kevin Durant est sans conteste l’un des plus impressionnants de l’histoire du basket. Cependant, ses changements d’équipe controversés — en particulier son départ pour les Golden State Warriors où il a décroché ses deux bagues — ternissent souvent son image auprès des fans.

Durant lui-même estime avoir sa place dans le débat du « GOAT » (Greatest Of All Time). « Pourquoi ne serais-je pas dans ce débat ? C’est la question à se poser », a-t-il déclaré en janvier lors d’une interview avec l’Arizona Republic. « Pourquoi pas ? Qu’est-ce que je n’ai pas accompli ? » Malgré cette confiance, l’ailier des Phoenix Suns semble encore loin d’égaler LeBron James, Michael Jordan et Kareem Abdul-Jabbar, qui dominent ce débat depuis des années.