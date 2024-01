Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Où se situe Kevin Durant dans le débat sur le meilleur joueur de tous les temps ? L’ailier des Phoenix Suns estime qu’il a sa place dans la conversation du « GOAT » (Greatest of All-Time) en NBA. « Pourquoi ne serais-je pas dans ce débat ? Qu’est-ce que je n’ai pas fait ? », a-t-il demandé dans une interview avec l’Arizona Republic.

Qui est le meilleur joueur de l’histoire de la NBA ? La réponse varie généralement entre Michael Jordan et LeBron James. Cependant, d’autres joueurs méritent aussi leur place dans la discussion, et Kevin Durant estime être l’un d’eux. Le joueur des Phoenix Suns ne comprend pas pourquoi il en serait exclu.

Kevin Durant : « Qu’est-ce que je n’ai pas fait ? »

« Pourquoi ne serais-je pas dans ce débat ? C’est la question à se poser » , a-t-il déclaré dans une interview avec Duane Rankin, de l’ Arizona Republic . « Pourquoi pas ? Qu’est-ce que je n’ai pas fait ? » Kevin Durant a remporté deux titres NBA, en étant nommé MVP des Finales à chaque fois. Il a également été nommé MVP de la saison régulière et a fait partie de 10 All-NBA Teams. Il a terminé quatre fois comme meilleur marqueur de la ligue et fait maintenant partie des 10 meilleurs marqueurs de l’Histoire. Son CV est en effet impressionnant et en fait indéniablement une légende.

Embiid, Durant… Ces stars qui pourraient ne pas être éligibles aux récompenses NBA https://t.co/81Ac0scZwI pic.twitter.com/x4O8j725Pa — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Une signature controversée aux Warriors

Kevin Durant est conscient de la raison pour laquelle la valeur de ses accomplissements est souvent remise en question. « Parce que je suis allé aux Warriors » , a-t-il lui-même souligné. Sa décision de rejoindre l’une des meilleures équipes de l’histoire de la NBA, menée par le MVP en titre Stephen Curry, avait suscité de nombreux débats en 2016. Aujourd’hui, de nombreux fans discréditent son palmarès en affirmant qu’il a obtenu ses deux titres trop facilement à Golden State.

Derrière Michael Jordan et LeBron James dans les discussions

Le principal obstacle à Kevin Durant pour revendiquer le titre de « GOAT » reste la concurrence. LeBron James et Michael Jordan, considérés comme les deux principaux candidats, ont un palmarès plus étoffé que lui et ont eu un impact beaucoup plus important sur les fans. Kareem Abdul-Jabbar, également dans la discussion, a remporté trois fois plus de titres que lui tout en impressionnant par sa longévité. D’autres joueurs, tels que Magic Johnson, Larry Bird, Tim Duncan ou encore Kobe Bryant, sont généralement considérés comme étant bien au-dessus de lui. Il semble difficile, voire impossible, faire passer l'ailier des Suns devant tous ces grands joueurs.