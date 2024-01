Florian Barré

On le sait, LeBron James est l'un des joueurs les plus accomplis de l'histoire de la NBA. Cependant, une de ses nouvelles statistiques semble absolument ahurissante, au point où « le King » lui-même est surpris. Après avoir affronté les Dallas Mavericks mercredi, l'émission ESPN sur ABC a révélé que James avait désormais joué contre 35% de tous les joueurs ayant déjà évolué en NBA.

LeBron James a épaté les fans de la NBA au cours de sa légendaire carrière longue de 21 années, mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le meilleur scoreur de tous les temps de la ligue a encore une fois laissé les téléspectateurs impressionnés mercredi soir. Cette fois, ce n’est pas pour sa performance sur le parquet, bien qu’il ait réalisé un très solide 25-8-8 contre les Mavericks de Luka Doncic. En réalité, lors de ce match contre Dallas, l'émission ESPN a mis au jour une statistique époustouflante. Selon cette dernière, James a joué contre 35 % de tous les joueurs de l'histoire de la NBA.

James réagit sur Instagram

Une statistique très surprenante pour beaucoup, y compris pour LeBron James lui-même. Après la victoire 127-110 de mercredi contre les Mavericks, James a répondu à ce sujet sur Instagram en qualifiant la statistique de « folle » : « Mec QUOI !!!!! Elle est folle » a-t-il écrit, accompagné de plusieurs émojis qui rient. Mais, comment est-ce possible étant donné que la ligue existait bien avant la naissance du King ?

Une statistique erronée ?