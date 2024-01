NBA : Vers une catastrophe inédite pour Wembanyama et les Spurs ?

Benjamin Labrousse

Quelques mois après avoir sélectionné Victor Wembanyama en première position de la dernière draft, les Spurs de San Antonio patinent. La franchise texane possède le pire bilan de la conférence Ouest, et a concédé une nouvelle défaite face à Boston dans la nuit de mercredi à jeudi. Malgré le talent évident du prodige français, les Spurs pourraient se diriger vers une saison historique, dans le mauvais sens du terme. Explication.

Au début du mois de janvier, les Spurs de San Antonio avaient remporté deux matchs d’affilée. Une performance que les hommes de Greg Popovich n’avaient pas réalisée depuis début novembre. Très en difficulté la saison passée, la franchise texane ne semble guerre plus en réussite sur cet exercice 2023-2024. Pourtant, un ovni est arrivé au sein de son effectif en la personne de Victor Wembanyama. Très en vue lors de ses premiers mois en NBA, le pivot français semble quelque peu surnager dans un collectif et une équipe en manque de repères…

NBA : Victor Wembanyama aura son duel face à son ancien coéquipier https://t.co/Q1IFjaNLQw pic.twitter.com/qxUvXcvTCc — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Bilan catastrophique pour les Spurs de Wembanyama

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Spurs de San Antonio se sont une nouvelle fois inclinés face aux Celtics de Boston (117-98). Une troisième défaite consécutive pour la bande à Greg Popovich, mais surtout le 33ème revers de la saison. Auteur de 27 points, 5 rebonds, et une passe décisive, Victor Wembanyama a soigné ses statistiques, mais a une nouvelle fois chuté. Avec un bilan comptable de 7 victoires et de 33 défaites, les Spurs pourraient réaliser la pire saison de leur histoire en continuant sur ce rythme.

Les Spurs vers la pire saison de leur histoire ?

En 1986-1987, les Spurs de San Antonio avaient gagné 28 matchs, et en ont perdu 54. Une période plutôt néfaste dans l’histoire de la franchise, qui avait connu un bilan encore plus désastreux deux ans plus tard, avec 21 victoires et 61 défaites au compteur. La saison dernière, Victor Wembanyama n’était pas encore drafté par les Spurs, qui étaient déjà embourbé dans une spirale (très) négative. En effet, beaucoup se demandaient si les Texans n’allaient pas faire pire que la saison 1996-1997, dans laquelle les Spurs ont obtenu 20 victoires pour 62 défaites. Finalement, 2022-2023 se terminera sur un bilan de 22 victoires et 60 défaites pour San Antonio, qui réalisera donc la troisième pire saison de son histoire. Très mal partis sur cette première partie d’exercice 2023-2024, les Spurs devront sûrement s’en remettre à un très bon Victor Wembanyama afin de ne pas marquer négativement leur histoire...