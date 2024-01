NBA : Cette star vole à la rescousse de Wembanyama

La rédaction

Si Victor Wembanyama a livré une copie très intéressante face aux Atlanta Hawks (défaite 109-99) lundi soir, le prodige français a fait preuve d'une certaine inconstance. Merveilleux en deuxième période, l'ancien des Mets était, à l'image de ses partenaires, complètement à côté de ses pompes durant la première. Son adversaire du soir, Trae Young, a même fait preuve de compassion a l'égard du Tricolore, qu'il juge pas toujours bien aidé par ses coéquipiers.

Sa ligne de statistiques ne reflète certainement pas son impact sur l'intégralité de la rencontre. Auteur d'une solide prestation dans son ensemble, Victor Wembanyama a eu deux visages lors de la défaite de ses San Antonio Spurs face aux Atlanta Hawks (109-99) ce lundi soir.

Wembanyama dans le dur en première période

Et pour cause, en première période, le numéro 1 de la dernière draft NBA n'a que très peu eu l'occasion de s'exprimer (0 points, 0/4 tir, 3 rebonds). Mais le rookie tricolore s'est complètement transcendé au cours de la deuxième. Menés de 35 points à la pause, les Texans ont pu s'appuyer sur un Victor Wembanyama en feu (26 points, 13 rebonds, 5 contres au final) pour donner des sueurs froides aux Hawks jusque dans les dernières minutes de jeu.

«Parfois j'avais presque de la peine pour lui, il avait des positions ouvertes mais ne recevait pas la balle»