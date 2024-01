Du jamais vu en NBA, Sabonis a réalisé une prestation all-time !

Florian Barré

Dans la nuit de dimanche à lundi, Milwaukee Bucks et Sacramento Kings s’affrontaient dans un match disputé jusqu’à la dernière seconde. Alors que les coéquipiers de De’Aaron Fox pensaient s’imposer de deux points en prolongation, Damian Lillard prit le dernier shoot au buzzer et fit respecter sa célèbre réputation de joueur clutch à longue distance. Un moment fort de la saison en NBA qui est venu ternir la performance phénoménale de Domantas Sabonis en face.

C’était le match à ne pas manquer dimanche soir pour tous les fans assidus de la NBA. Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard (Milwaukee) contre Domantas Sabonis et De’Aaron Fox (Sacramento) : un choc au sommet entre deux des dix meilleures franchises de la ligue. Et si ce sont les Bucks qui ont su sortir leur épingle du jeu dans les dernières secondes, grâce à un shoot au buzzer de Dame , c’est bien le Liutanien Sabonis qui a (encore) marqué les esprits individuellement avec 21 points, 13 rebonds et 15 passes décisives.

Une performance historique

Depuis le début de la saison 2023-24, on parle peu du pivot des Kings mais Sabonis a déjà inscrit 10 triple-doubles. Il est le 3e pivot de l’histoire à réaliser un tel exploit alors que nous sommes seulement à mi-saison. Mais là où c’est le plus impressionnant, c’est qu’il le fait dans des proportions folles. Face aux Bucks, le Lituanien est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA (depuis que le pourcentage au tir a commencé à être recensé en 1956-57) à enregistrer un match avec au moins 20 points, 15 passes et 10 rebonds, tout en shootant à au moins 90% de réussite : statistique révélée par le compte X de la NBA.

Sabonis ne sera pas All-Star

Une production monstrueuse de la part de l’ancien des Pacers, lui qui en est à pas moins de 22 double-doubles consécutifs. Paradoxalement, on parle très peu de Domantas Sabonis à l’approche du All-Star Game puisque des joueurs comme LeBron James, Kevin Durant, Nikola Jokic, Anthony Davis et Rudy Gobert ont la faveur des fans. Quoi qu’il en soit, il confirme que son trade à Sacramento n’est pas une erreur de casting. Sa relation avec Fox peut en témoigner et les Kings seront certainement une équipe dangereuse en postseason.