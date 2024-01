NBA : Draymond Green est de retour ce soir contre Memphis !

Florian Barré

Pour la première fois depuis le 12 décembre, Draymond Green se revêtira ce lundi soir de sa tunique habituelle lorsque les Golden State Warriors affronteront les Memphis Grizzlies. Alors que la NBA a annoncé le 6 janvier que ce dernier avait été réintégré, la franchise californienne a malgré tout tenu à faire passer Green par la case entraînement pendant une semaine avant de refouler officiellement un parquet.

Un peu plus d’un mois après avoir disputé son dernier match à Phoenix, Draymond Green s’apprête bel et bien à faire son retour. À l’occasion du « Martin Luther King Day », les Golden State Warriors se déplaceront à Memphis pour y affronter des Grizzlies en perdition. La NBA a annoncé le 6 janvier que Green avait été réintégré après sa suspension pour une durée indéterminée. Il avait été suspendu après avoir été expulsé le 12 décembre contre les Phoenix Suns pour avoir frappé Jusuf Nurkić au visage.

NBA : Rudy Gobert hallucine face à Wembanyama ! https://t.co/cOsAOo58Dk pic.twitter.com/zICIpatBFW — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Green a été sérieusement accompagné durant sa suspension

« Green a franchi des étapes qui démontrent son engagement à conformer sa conduite aux normes attendues des joueurs de la NBA », a-t-on pu lire dans le communiqué. « Il a participé à des réunions avec un conseiller et a rencontré à plusieurs reprises des représentants de la NBA, des Warriors et de la National Basketball Players Association, et ces deux réunions se poursuivront tout au long de la saison. » Il s'agissait de la deuxième suspension de la saison pour le produit de l'État du Michigan, puisqu'il a également été suspendu pour cinq matchs en novembre pour avoir étranglé violemment Rudy Gobert.

Un homme nouveau ?