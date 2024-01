Florian Barré

Le 13 décembre dernier, Draymond Green des Warriors frappait Jusuf Nurkic des Suns au visage. Un geste honteux qui a valu au quadruple champion de la NBA une suspension de près d’un mois. Alors qu’il sera de retour dans quelques jours, l’intérieur de Golden State a multiplié les sorties ces dernières heures. L’une d’entre elles visent son ancien coéquipier Kevin Durant, auteur d’un commentaire désobligeant à l’égard de Green le soir du fameux dérapage.

La relation entre Kevin Durant et Draymond Green n’a pas toujours été au beau fixe. Et si, depuis que les deux hommes ne sont plus coéquipiers chez les Golden State Warriors, la hache de guerre a été enterrée, l’actuelle superstar des Phoenix Suns a montré un certain mécontentement quant au geste déplacé de Green sur son coéquipier Jusuf Nurkic. « J’espère que Draymond recevra l’aide dont il a besoin. Il y a eu incident après incident. Je connais Draymond, et… il n’a jamais été comme ça, quand je l’ai côtoyé et lorsqu’il est arrivé dans la ligue. J’espère donc qu’il recevra l’aide dont il a besoin, qu’il reviendra sur le terrain et qu’il mettra toutes ces histoires derrière lui ».

« J’ai réfléchi et je me suis dit qu'il était temps que le monde apprenne à me connaître »

Au premier abord, ces mots prononcés par le Slim Reaper n’ont pas eu l’effet escompté puisqu’ils ont agacé Green. Dans son podcast, le joueur des Warriors est revenu dessus : « Ça m'a vraiment énervé quand Kevin Durant a dit que je n'étais pas comme ça quand j'étais son coéquipier et a ajouté : ‘J’espère qu’il aura l’aide dont il a besoin.’ Puis j'ai commencé à analyser tout ça… Je suis revenu sur la déclaration de Kevin Durant... j’ai réfléchi et je me suis dit qu'il était temps que le monde apprenne à me connaître, sache qui je suis. Et si je peux voir la déclaration de Kevin de la bonne manière, avec le bon état d'esprit, avec le bon point de vue, en fait, en gros il dit ce que je veux que le monde sache à mon sujet. »

« J’étais vraiment fier de moi »