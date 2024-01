Embiid, Durant… Ces stars qui pourraient ne pas être éligibles aux récompenses NBA

Florian Barré

Avant la saison 2023-24, la NBA a introduit une nouvelle politique de participation des joueurs visant à « renforcer le fait que nous sommes une ligue à 82 matchs », avait déclaré le commissaire Adam Silver, punissant ainsi les joueurs trop absents de possibles récompenses en fin de saison. Ainsi, Joël Embiid, Kevin Durant et plusieurs autres grands noms pourraient être en danger prochainement en cas de blessure soudaine.

« Si vous êtes un joueur en bonne santé dans cette ligue, on s'attend à ce que vous jouiez. » Voici les mots utilisés par Adam Silver cet été pour promouvoir la nouvelle politique de la NBA. L’objectif est simple : faire de la ligue un véritable spectacle constant, où tous les meilleurs joueurs sont actifs. L'aspect le plus remarquable des nouvelles règles concerne les joueurs éligibles à des récompenses majeures. Ils doivent apparaître dans au moins 65 matchs. Pour qu'un match compte, un joueur doit avoir joué au moins 20 minutes. Ces distinctions comprennent le titre MVP, DPOY, MIP mais aussi l’équipe All-NBA et l’équipe All-Defensive.

Les stars menacées

Alors que la saison approche de la mi-parcours, voici un aperçu des stars qui sont soit dans la zone de danger, soit déjà éliminées de la compétition pour avoir raté trop de matchs. Kevin Durant a déjà manqué sept matchs sur 17 possibles du fait de quelques blessures mineures. Il n'a pas disputé 65 matchs depuis 2019, avant sa déchirure du tendon d'Achille. Ainsi, il faut se demander s'il pourra tenir le coup en seconde partie de saison. Joël Embiid a quant à lui raté huit matchs sur 17 possibles au maximum. Les blessures sont toujours une préoccupation pour le MVP en titre, qui n'a jamais disputé plus de 68 matchs en une saison. Après un début de campagne 2023-24 dominant, Embiid est à nouveau le favori MVP, mais une série de problèmes au bas du corps ces dernières semaines ont soulevé des inquiétudes quant à sa capacité à atteindre 65 matchs. Devin Booker, Donovan Mitchell et Kristaps Porzingis ont une marge d’erreur encore plus faible. Les trois hommes ne peuvent manquer que huit matchs supplémentaires pour être éligible à une récompense.

Les stars de la NBA déjà hors-jeu

Du côté de Miami, Bam Adebayo et Jimmy Butler ont manqué 10 et 12 matchs déjà. La marge de manoeuvre est ainsi devenue quasiment inexistante, presque autant que Kyrie Irving qui, du fait d’une blessure au pied l’ayant éloigné des parquets durant tout le mois de décembre, a déjà raté 16 matchs. En ce qui concerne Bradley Beal, LaMelo Ball et Ja Morant, c’est d’ores et déjà mission impossible. Le premier susmentionné a raté 24 matchs en raison d’un problème de dos apparu au camp d'entraînement d’avant-saison et d’une cheville douloureuse coursant décembre. Le deuxième a connu un début de saison incroyable avant de subir une nouvelle blessure à la cheville fin novembre. Il n'a plus joué depuis et aucune date de retour n’a été communiquée. Morant, bien sûr, a été suspendu pour les 25 premiers matchs de la saison pour avoir brandi à plusieurs reprises une arme à feu sur les réseaux sociaux, ce qui l'a rendu inéligible aux récompenses d'après-saison avant même le début de l’exercice 23-24.