NBA : All Star Game, Parker… Encore un record pour Wembanyama ?

Thibault Morlain

Alors que la saison NBA bat actuellement son plein, d’ici quelques semaines, les plus grandes stars de la Ligue se donneront rendez-vous à Indianapolis pour le traditionnel All Star Game. C’est le 18 février prochain que ce match des étoiles se déroulera et à l’approche de cet événement, une question se pose : Victor Wembanyama. Pour sa première année en NBA, le rookie des Spurs fait forte impression d’un point de vue personnel. Une participation cette année au All Star Game lui permettrait en tout cas à Wemby de s’offrir un nouveau record.

Numéro 1 de la dernière Draft, Victor Wembanyama dispute actuellement sa première saison en NBA. Et si les Spurs ne cessent d’enchainer les défaites, d’un point de vue personnel, le Français tire son épingle du jeu. Les highlights de Wembanyama ne cessent de circuler sur les réseaux sociaux et tout le monde est choqué par l’ancien joueur des Mets. A raison… Après 30 matchs en NBA, Wemby totalise une moyenne de 19,2 points, 10,1 rebonds, 3,2 contres, 2,8 passes et 1,2 interception par match et dans l’histoire, aucun joueur n’a réalisé cela pour ses débuts dans la Ligue. De quoi ouvrir les portes du All Star Game à Wembanyama ?

5 ans d’attente pour Tony Parker

C’est le 18 février prochain que le All Star Game, réunissant les meilleurs joueurs de la NBA, se disputera. Alors que Victor Wembanyama a déjà reçu plusieurs dizaines de milliers de votes pour participer à cet événement, c’est encore loin d’être gagné. Le joueur des Spurs ira-t-il alors au All Star Game ? Si tel était le cas, Wemby serait le premier joueur français à le disputer pour sa première saison. Il faut dire que seuls 3 Français ont participer au All Star Game. Tony Parker y a pris part à 6 reprises et détient bien évidemment le record pour un Tricolore. Mais TP en a dû attendre des saisons avant de disputer son premier match des étoiles. Drafté en 2001, Parker a été sélectionné au All Star Game pour la première fois en 2006.

Ça a été plus long pour Noah et Gobert

En plus de Tony Parker, Joakim Noah et Rudy Gobert ont été les deux autres Français à jouer un All Star Game. L’ancien des Bulls y a participé à deux reprises et alors qu’il avait été drafté en 2007 par Chicago, c’est en 2013 que Noah a connu sa première sélection aux côtés des autres stars de la Ligue. Pour ce qui est de Gobert, il compte aujourd’hui 3 participations au All Star Game. Là encore, ça a mis du temps pour se faire pour l’actuel joueur des Timberwolves. Appelé en 2020, le Français avait débarqué en NBA en 2013. A voir maintenant si la première année sera la bonne pour Victor Wembanyama...