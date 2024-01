NBA : Du jamais vu, Wembanyama entre dans l'histoire !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, Victor Wembanyama a fêté son 20ème anniversaire. Pour sa première saison en NBA, le prodige français impressionne malgré des résultats collectifs décevants. Efficace en attaque, Wembanyama l’est tout autant en défense, comme le démontrent ses performances plus qu’abouties. Candidat majeur au titre de Rookie de l’année, le numéro un de la dernière draft affiche des statistiques jusque-là inédites en NBA. Explications.

Sélectionné en première position de la draft par les Spurs de San Antonio en juin dernier, Victor Wembanyama ne déçoit pas pour ses premiers pas en NBA. Ce jeudi 4 janvier, le pivot fêtait son 20ème anniversaire, lui qui est désormais le 15ème plus jeune joueur évoluant actuellement au sein de la Grande Ligue. En forme ces derniers temps, Wemby a réalisé une nouvelle prestation de haute volée face aux Bucks de Milwaukee dans la nuit de jeudi à vendredi. Malgré la défaite (121-125) des siens, le Français a soigné ses statistiques avec 27 points inscrits (10 sur 18 au tir), 9 rebonds collectés, 5 contres, en plus d’une interception et d’une passe décisive.

NBA : Victor Wembanyama encore battu par son rival pour le Rookie du mois https://t.co/Zxzhl2qYmG pic.twitter.com/kMaeC9f9c9 — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Des statistiques impressionnantes pour Victor Wembanyama

Star des Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokoumpo a d’ailleurs félicité Victor Wembanyama après la rencontre : « C’est un talent incroyable. Il peut scorer à volonté dès qu’il le souhaite. Il joue de la bonne manière. Il joue pour gagner. C’était génial de l’affronter » . S’il a une fois de plus inscrit plus de 20 points (son 4ème match d’affilée avec au moins ce total inscrit), Victor Wembanyama rayonne dans d’autres lignes statistiques. 46ème meilleur scoreur de la NBA avec 19,2 points de moyenne, le pivot des Spurs est le 12ème meilleur rebondeur (10,1 de moyenne), mais surtout le meilleur contreur de la Ligue avec 3,2 contres par match.

Wembanyama marque l’histoire en moins de 30 matchs