NBA : Wembanyama humilié, il offre un «cadeau de Noël»

Thibault Morlain

La série de défaites est relancée pour les Spurs de Victor Wembanyama. Après avoir perdu contre Portland et Boston, la franchise de San Antonio vient de s'incliner dans la nuit de mardi à mercredi face à Memphis. Menés par Ja Morant, les Grizzlies l'ont emporté (106-98) et une action a fait énormément parler durant la rencontre. Connu pour ses dunks spectaculaires, Ja Morant s'est payé Wembanyama et ça lui a fait plaisir.

Malgré 20 points et 7 rebonds notamment, Victor Wembanyama n'aura pas pu empêcher la 28ème défaite des Spurs cette saison. Il faut dire qu'en face, les Grizzlies étaient menés par un excellent Ja Morant. Depuis son retour de suspension, la star de la franchise de Memphis frappe fort et le numéro 1 de la dernière Draft peut désormais en témoigner. En effet, le duel entre Wembanyama et Morant était très attendu. Si le Français a réussi plusieurs contres sur l'Américain, Ja Morant s'est tout de même permis le luxe de dunker sur la tête de Victor Wembanyama. Rien que ça...



left right lemme see you do it @JaMorant pic.twitter.com/GEcAsxF5dm — Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 3, 2024

« C’est ce que tout le monde voulait »

Forcément, ce dunk de Ja Morant sur Victor Wembanyama fait le tour des réseaux sociaux et on ne parle que de ça après la victoire des Grizzlies face aux Spurs. D'ailleurs, après la rencontre, le joueur de 24 ans a été interrogé sur cette action en particulier. En conférence de presse et rapporté par Parlons Basket , Ja Morant a confié à propos de ce dunk sur Victor Wembanyama : « C’est ce que tout le monde voulait, donc c’est un peu mon cadeau de Noël en retard ».

« Je suis frustré »