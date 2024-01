Draft NBA 2024 : Les Français dominent les prédictions avec un nouveau premier choix

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après la sélection de Victor Wembanyama en tant que premier choix de la draft NBA l’année dernière, 2024 pourrait apporter à la France un nouveau « first pick ». Dans les dernières projections des spécialistes d’ESPN, Alexandre Sarr occupe la première place du classement, suivi de près par un autre Français.

Alexandre Sarr et Zacharie Risacher, deux Français, occupent les deux premières places du classement des meilleurs prospects pour la draft NBA 2024 publié ce mardi par ESPN . Un an après Victor Wembanyama, la France pourrait produire un nouveau premier choix. L’expert Jonathan Givony place également un troisième Français dans le top 10.

1. Alexandre Sarr : « Un choix sûr »

L’ascension d’Alexandre Sarr au rang de numéro un n’est pas une surprise. Précédemment deuxième du classement, le natif de Toulouse a brillé en décembre. Sous les couleurs des Wildcats de Perth, dans le championnat australien, il a remporté neuf victoires sur ses onze derniers matches. ESPN met notamment en avant son efficacité, sa polyvalence, ainsi que ses capacités défensives.



« Les progrès continus de Alex Sarr cette saison, sa constance et son profil parfaitement adapté à la NBA, dans un rôle similaire à celui d’Evan Mobley ou de Chet Holmgren, font de lui un choix sûr en tant que potentiel first pick » , justifie Jonathan Givony.

2. Zaccharie Risacher : « Une place tout en haut de la draft »

Zaccharie Risacher, très en vue à Bourg-en-Bresse, a également gagné une place dans les projections. Bien qu’il présente moins de certitudes que Sarr, il semble aussi avoir un grand potentiel. Sa combinaison de taille et de technique fait de lui une cible idéale pour les équipes de la NBA. Le média américain souligne sa polyvalence des deux côtés du terrain et sa capacité à défendre plusieurs postes.



« Dans une année sans un choix numéro 1 évident, la trajectoire constante de Zaccharie Risacher a renforcé sa position en tant que prospect. Les équipes ont beaucoup de matière avec laquelle travailler, et l’évolution qu’il a montrée l’a placé dans les discussions pour une place tout en haut de la draft » , explique Jeremy Woo, co-auteur de l’article.

6. Tidjane Salaun : « Dans le top 5 de la draft s’il continue de s’améliorer »