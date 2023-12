NBA : LeBron James fou furieux, ils montent au créneau

Benjamin Labrousse

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Lakers de Los Angeles se sont inclinés de peu face aux Timberwolves du Minnesota (106-108). Une rencontre marquée par une décision arbitrale controversée à l’égard de LeBron James. Furieux dans ses propos d’après-match, le « King » a été rejoint par son entraîneur Darvin Ham et son coéquipier Anthony Davis.

Les Lakers de Los Angeles ont manqué une occasion en or ! En déplacement au Target Center de Minneapolis cette nuit, la franchise californienne a chuté de peu face aux Timberwolves (106-108). Alors qu’il pensait avoir inscrit le panier de l’égalisation à deux secondes de la fin du match, LeBron James a vu son panier ne pas être comptabilisé comme un 3 points. Pourtant, le joueur désormais âgé de 39 ans affirme que son pied était bien derrière la ligne…

« Même Stevie Wonder pourrait le voir »

« Mon pied est derrière la ligne. Vous pouvez voir l’espace entre l’avant de mon pied et la ligne des trois points. Il y a un espace entre l’avant de mon pied et la ligne à trois points » , s’est lamenté LeBron James au sortir de la rencontre. « Même Stevie Wonder (artiste aveugle, NDLR) pourrait le voir ! C’est très frustrant parce que cela donne l’impression que le replay ne sert à rien. Tout le monde peut le voir. Cela n'a aucun sens. C’était le tir de l’égalisation alors que nous nous battions avec acharnement contre la meilleure équipe de l’Ouest, donc c'est frustrant » .

« J’ai pensé que c’était un 3-points clair et net »