NBA : Les Spurs perdent la doublure de Victor Wembanyama sur blessure

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

En l’absence de Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs ont essuyé une nouvelle défaite ce vendredi face aux Portland Trail Blazers (128-134). De plus, ils ont perdu Zach Collins, l’un de leurs joueurs clés, à cause d’une blessure à une cheville. L’ancien joueur des Blazers était le meilleur marqueur de son équipe avant de devoir regagner les vestiaires.

Zach Collins, blessé à la cheville droite, a dû quitter le terrain ce vendredi lors de la défaite des San Antonio Spurs contre les Portland Trail Blazers (128-134), son ancienne équipe. Cette blessure a grandement handicapé l’équipe texane lors du match, Collins remplaçant Victor Wembanyama — mis au repos — au poste de pivot. Surtout, cela pourrait poser problème dans les semaines à venir.

Une blessure handicapante pour les Spurs

Avant de retourner aux vestiaires, Zach Collins cumulait 17 points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 18 minutes. Meilleur marqueur de son équipe, il semblait être le joueur le plus capable d’exploiter la principale faiblesse des Blazers : leur défense intérieure. En l’absence de Victor Wembanyama, les Spurs ne disposaient pas d’un intérieur suffisamment efficace pour le remplacer. Ils ont donc dû faire appel à Dominick Barlow et Sandro Mamukelashvili pour combler le vide, sans grand succès.

Un vide derrière Victor Wembanyama pour la suite ?

Avant la rencontre, Gregg Popovich a annoncé que Victor Wembanyama serait ménagé dans les semaines à venir. Il sera amené à manquer plusieurs matches des Spurs afin de protéger sa cheville et son temps de jeu restera limité. Collins, son remplaçant au poste de pivot, est un joueur particulièrement important dans ce contexte.



S’il a pu retourner aux vestiaires par ses propres moyens et que sa blessure semble sans grande gravité, son absence pourrait poser un vrai problème à San Antonio si elle se prolonge. Cela affaiblirait grandement la raquette, en particulier lors des matches manqués par Wemby .

Une frayeur rapidement écartée

Lorsqu’il a rejoint les Spurs, la carrière de Zach Collins était menacée par des blessures récurrentes à sa cheville gauche, ayant nécessité trois opérations et une absence de 540 jours. La franchise avait pris un véritable risque en le recrutant à ce moment-là. L’équipe médicale texane a sans doute retenu son souffle en voyant le joueur au sol, mais l’intérieur a évité le pire en se blessant à l’autre pied.