NBA : Les Spurs vont brider Victor Wembanyama pendant « quelques semaines »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, absent lors du match face aux Portland Trail Blazers ce vendredi, ne sera pas utilisé à pleine capacité dans les semaines à venir. Gregg Popovich, l’entraîneur des San Antonio Spurs, a annoncé qu’il continuerait de brider le premier choix de la draft pour préserver sa cheville.

Victor Wembanyama sera préservé pendant quelques semaines supplémentaires. Limité à moins de 30 minutes lors des derniers matches et mis au repos ce vendredi contre les Portland Trail Blazers, le rookie suivra un protocole préventif établi par l’équipe médicale des San Antonio Spurs.

Un protocole spécial pour Victor Wembanyama

Avant d’affronter les Blazers, Gregg Popovich a annoncé que le temps de jeu de Victor Wembanyama serait limité pendant « quelques semaines ». Le Français sera également mis au repos lors des back-to-backs : lorsque les Spurs disputeront deux matches en l’espace de deux jours, il en manquera un. Ce protocole a été mis en place pour prendre des précautions avec sa cheville, et ce jusqu’à ce qu’il soit réévalué par le staff médical de l’équipe.

Les Spurs ne veulent prendre aucun risque

Wemby a été absent pour trois des six derniers matches de San Antonio — en comptant celui de ce vendredi face aux Blazers. Lorsqu’il a joué, il a été limité à moins de 25 minutes, alors qu’il jouait plus de 30 minutes par match depuis le début de la saison. Cette situation est due à une douleur à la cheville qui l’a contraint à manquer son match contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo le 19 décembre, et à un accident improbable qui a poussé les Spurs à le laisser sur le banc contre les Mavericks le 23 décembre. La franchise ne veut prendre aucun risque avec sa nouvelle star.

