NBA : Victor Wembanyama reçoit les conseils d'Antetokounmpo, Doncic et Porzingis

Victor Wembanyama reçoit beaucoup de conseils depuis son arrivée en NBA. Avec Joel Embiid dernièrement, trois stars européennes ont également donné leurs recommandations pour le rookie des San Antonio Spurs dans une interview avec David Aldridge de The Athletic : Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et Kristaps Porzingis.

Giannis Antetokounmpo : « Prendre soin de son corps »

« C’est très important d’être en bonne santé, parce qu’il y a beaucoup de matches et beaucoup d’entraînements. Il faut prendre soin de son corps, de son mental et continuer à travailler son jeu » , conseille Giannis Antetokounmpo, champion NBA et MVP des Finales avec les Bucks. « Si vous faites tout cela et que vous êtes rigoureux, tout se passera bien. »



Le Grec insiste également sur l’importance d’apprendre continuellement et de rester ouvert aux nouvelles idées. « Je cherche à apprendre autant que possible, partout où je peux trouver des moyens de m’améliorer en tant que personne et joueur. Le potentiel d’apprentissage est illimité » , souligne le double MVP. « On peut toujours apprendre quelque chose de nouveau, peu importe le temps que l’on a passé en NBA, peu importe l’âge. »

Luka Doncic : « Profiter du moment »

« Je lui dirais simplement de profiter du moment. C’est spécial. C’est la première année d’une longue carrière pour lui. Mais il n’a pas besoin de mes conseils » , affirme le prodige slovène Luka Doncic, qui a affronté Victor Wembanyama pour son premier match en NBA. « Je pense que vous pouvez voir son style de jeu et quel incroyable talent il a. J’aime vraiment le regarder. Je me souviens du premier match que nous avons disputé, c’était vraiment spécial de jouer contre lui. Je me souviens aussi de mon premier match en NBA. Ce sont des moments que l’on garde en mémoire toute sa vie. »

Kristaps Porzingis : « Écouter les entraîneurs »