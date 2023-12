NBA : Cette star de l'équipe de France se lâche sur son calvaire

La rédaction

Écarté du cinq majeur des New York Knicks en début de saison dernière, Evan Fournier n'a jamais été en mesure de s'imposer pour bousculer la hiérarchie. Cette saison, l'international français, qui n'a disputé que 16 petites minutes de jeu, est à nouveau boycotté par Tom Thibodeau. Dans un entretien accordé à Basket USA, l'ancien des Orlando Magic n'a pas caché sa déception.

Une chose est sûre, ce n'est pas l'amour fou entre Tom Thibodeau et Evan Fournier. Arrivé en grande pompe du côté des New York Knicks en 2021, l'ancien des Denver Nuggets et du Magic avait pourtant rapidement gagné la confiance de son coach, égalant notamment son record de points en NBA (32) pour son premier match sous la tunique new-yorkaise.

16 minutes pour Fournier cette saison

Mais l'importance du Français a nettement dégringolé aux yeux de Tom Thibodeau, qui a fait le choix fort d'éjecter Evan Fournier de son cinq majeur en début de saison dernière. « J'ai beaucoup de respect pour Evan Fournier, mais il est difficile de contester un bilan de 37-22 (après l'avoir retiré du cinq majeur) et un meilleur Net Rating » , justifiait d'ailleurs Tom Thibodeau avant le début de la saison en conférence de presse. Cette saison, le Tricolore est carrément sorti de la rotation, ne disputant que 16 petites minutes de jeu réparties sur un seul match.

« Ce n’est pas facile tous les jours, on ne va pas se mentir »