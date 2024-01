NBA : La frustration de Victor Wembanyama éclate face aux limitations de temps de jeu

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama aimerait que la limite de temps de jeu imposée par les San Antonio Spurs pour protéger sa cheville soit levée. Le Français a exprimé sa frustration ce mardi, après sa défaite face aux Memphis Grizzlies de Ja Morant (106-98), et a même admis avoir lui-même pris la décision d’enfreindre le protocole mis en place par la franchise.

Victor Wembanyama a été limité à moins de 25 minutes de jeu pendant plus de deux semaines en raison d’une douleur à la cheville droite et d’un incident qui a incité les San Antonio Spurs à faire preuve de prudence. Le Français veut jouer et, bien qu’il comprenne que suivre les directives de la franchise est la « décision la plus sage », il a clairement exprimé sa frustration ce mardi.

Victor Wembanyama : « Je n’avais pas le droit d’entrer en jeu, mais je l’ai fait quand même »

Un événement étrange s’est produit lors du match contre les Grizzlies. Le joueur français avait quitté le terrain trois minutes avant la fin de la rencontre — vraisemblablement pour de bon. Puis, il a étonnamment resurgi à 1 min 45 du terme. Il a alors marqué un dunk lors de sa première action, avant d’être rappelé sur le banc par Gregg Popovich, une trentaine de secondes plus tard.



Victor Wembanyama assure avoir pris lui-même l’initiative d’entrer sur le terrain, défiant ainsi le protocole établi par les Spurs et dépassant par la même occasion la limite des 25 minutes. « Je n’avais pas le droit d’entrer en jeu, mais je l’ai fait quand même » , a confié l’athlète de 19 ans aux journalistes présents sur place. « Le coach m’a sorti juste après. »

NBA : Comment les Spurs ont transformé leur jeu pour Victor Wembanyama https://t.co/CCkOaK7CgH pic.twitter.com/mlk20ceWcv — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

« Je veux jouer et je suis frustré »

L’intérieur de 2,24 m est frustré de ne pas jouer plus, alors qu’il n’est pas blessé. En conférence de presse, il a clairement exprimé sa frustration face aux précautions prises par San Antonio pour sa cheville. Cependant, il comprend que la franchise a d’abord son bien-être à l’esprit : « J’accepte les restrictions. Actuellement, bien sûr, je veux jouer et je suis frustré. Mais je sais que la décision la plus sage est d’écouter le staff, même si c’est difficile. »

Victor Wembanyama assure à @tom_orsborn qu’il se sent prêt à ce que sa limite de temps de jeu soit levée.Il précise : « J’accepte les restrictions. Actuellement, bien sûr, je veux jouer et je suis frustré. Mais je sais que la solution la plus sage est d'écouter le staff, même… pic.twitter.com/LZgOnbow8o — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) January 3, 2024

Gregg Popovich reste flou