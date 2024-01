NBA : Comment les Spurs ont transformé leur jeu pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama gagne en assurance à San Antonio. Progressivement, les Spurs s’adaptent à son jeu et apprennent à mettre à profit ses qualités uniques. L’attaque se recentre sur lui et son acolyte, Devin Vassell. « Ce sont les deux joueurs que nous voulons voir le plus souvent avec le ballon », a expliqué Gregg Popovich ce mardi.

Victor Wembanyama et Devin Vassell sont au centre de l’attaque des San Antonio Spurs depuis plusieurs matches. Le samedi 23 décembre, Gregg Popovich a décidé de faire sortir Keldon Johnson du banc pour donner plus d’espace à ses deux leaders. Cette stratégie semble porter ses fruits, et l’équipe paraît plus harmonieuse autour du Français.

Victor Wembanyama et Devin Vassell, les deux stars des Spurs

Si Victor Wembanyama est le nouveau visage des Spurs, Devin Vassell est aussi un joueur important pour la franchise. L’arrière a signé une extension de contrat de cinq ans pour 135 millions de dollars en début de saison — le contrat le plus lucratif dans l’histoire de la franchise — démontrant la confiance que l’équipe lui accorde. Popovich a donc récemment décidé de faire de lui et du Français les piliers de l’attaque.



« Victor Wembanyama et Devin Vassell sont les deux joueurs que nous voulons voir le plus souvent avec le ballon, car ce sont nos joueurs les plus techniques », a expliqué l’entraîneur de San Antonio, ce mardi, avant le match face aux Memphis Grizzlies de Ja Morant. « Ils commencent à apprendre à jouer ensemble […] Il est important pour nous de voir ces deux joueurs créer une alchimie, et ils s’en sortent plutôt bien. »

San Antonio se sert enfin de la taille de Victor Wembanyama

En général, l’utilisation de Wemby à San Antonio a évolué ces derniers temps. Ses coéquipiers le cherchent de plus en plus, structurant leur jeu de manière plus organisée autour de lui et Vassell. « Ils commencent à comprendre qu’il mesure 2,24 m et qu’ils peuvent lui lancer le ballon en l’air lorsqu’il se dirige vers le cercle en pick-and-roll. Ils peuvent lui faire une pocket pass, parce qu’il prend de bonnes décisions et qu’il a la capacité soit de marquer, soit de passer à un autre joueur », décrit Gregg Popovich.



Leur match contre les Grizzlies a effectivement débuté avec de nombreux lobs, permettant à Victor Wembanyama de marquer au-dessus de la défense. Une stratégie qui peut sembler évidente au premier abord, mais qui nécessite une excellente coordination. Ce type d’actions devrait être de plus en plus fréquent d’ici la fin de la saison NBA.