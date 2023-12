NBA : Gregg Popovich menace des changements chez les Spurs de Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Gregg Popovich, indulgent avec les San Antonio Spurs depuis le début de la saison, s’est montré particulièrement remonté en conférence de presse ce mardi. Suite à la défaite de son équipe face au Utah Jazz (118-130), le coach a clairement indiqué à Victor Wembanyama et à ses coéquipiers qu’il attendait des changements.

Malgré le retour de Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs ont subi une nouvelle défaite ce mardi, face au Utah Jazz (118-130).

Gregg Popovich : « Sinon, des changements s’imposeront »

Contre le Jazz, c’est leur manque de constance qui a plombé les Spurs. Après avoir bien négocié les 12 premières minutes (32-27), Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont été dépassés par les visiteurs. Ce scénario a vraisemblablement irrité Gregg Popovich, qui était plus agité que d’habitude sur le bord du terrain.



L’entraîneur, quintuple champion NBA, s’était rarement montré aussi dur avec son équipe en conférence de presse cette saison : « Je vais probablement devoir demander à certains d’être plus réguliers. Sinon, des changements s’imposeront » , a-t-il annoncé.

Les titulaires des Spurs visés par les critiques du coach

« C’est surtout notre cinq majeur qui nous a laissés tomber » , a précisé Popovich, au détour d’une question sur la solide performance de Keldon Johnson en sortie de banc (26 points). Victor Wembanyama, qu’il ne considère pas à 100 % suite à sa blessure à la cheville et qui a été limité à 24 minutes ce mardi, n’est probablement pas en cause. Julian Champagnie, qui vient d’intégrer le groupe des titulaires à San Antonio, non plus.



Malaki Branham, qui n’a pas marqué un seul point contre le Jazz et a été limité à 17 minutes de jeu par l’entraînement, est sans doute la cible de cette critique. Cependant, il y a peut-être des raisons de s’inquiéter pour Jeremy Sochan, qui a pourtant livré une performance convaincante des deux côtés du terrain, ou pour Devin Vassell, qui n’a pas particulièrement brillé malgré ses 22 points.

« Un match NBA dure 48 minutes »