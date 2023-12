NBA : Une star française comparée à LeBron James ? Tony Parker se lâche

Benjamin Labrousse

Cette saison, les Timberwolves du Minnesota s’imposent comme l’une des meilleures équipes en NBA. 1ers de l’Ouest, les loups peuvent compter sur un Rudy Gobert de gala. Toujours aussi impressionnant des deux côtés du terrain, le pivot français n’a jamais semblé aussi fort, et ce à 31 ans. D’ailleurs, Tony Parker a trouvé une similitude entre l’ancien du Jazz et LeBron James. Explication.

Cette première partie de saison NBA tient toutes ses promesses. Car si à l’Est la hiérarchie semble respectée au niveau du classement, la conférence Ouest n’a jamais semblé aussi passionnante. Peu en vue malgré une apparition en Play-Offs l’an passé, les Timberwolves du Minnesota dominent les débats. Deuxième meilleur bilan de la Grande Ligue après les Celtics de Boston, la franchise de Minneapolis peut compter sur des individualités extrêmement en forme comme Anthony Edwards, ou encore Rudy Gobert.

NBA : Surprise, Gobert se fait tacler en direct ! https://t.co/WXfZCHM8Uz pic.twitter.com/Vfr9YKIHVI — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

« Je me réveille pour être le meilleur défenseur de la planète »

Auteur pour l’instant de 12,8 points inscrits, de 12,2 rebonds collectés, mais surtout de 2,3 contres par match, le pivot français s’affirme un peu plus comme l’un des meilleurs « Big man » de la NBA. Défenseur d’élite, Rudy Gobert semble ainsi avoir digéré sa première saison parfois poussive dans le Minnesota afin de retrouver son niveau d’antan. « Quand je me réveille chaque jour, je me réveille pour être le meilleur défenseur de la planète » , avait d’ailleurs récemment prévenu le Français. Âgé de 31 ans, l’ancien du Jazz de l’Utah est en pleine possession de ses moyens physiques, et cela a particulièrement marqué Tony Parker.

« Il fait vraiment attention à ça »