NBA : Kevin Durant frustré, les Phoenix Suns sous pression

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Kevin Durant commence à être agacé par la situation des Phoenix Suns, selon ESPN. Ces derniers, très attendus après le recrutement de Bradley Beal à l’intersaison pour accompagner Durant et Devin Booker, affichent pour le moment un bilan décevant de 14-14 et occupent la 10e place de la Conférence Ouest.

À Phoenix, la frustration de Kevin Durant est palpable, selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN . Le double MVP des Finales serait mécontent des performances des Suns ainsi que des blessures ayant forcé Bradley Beal à manquer la majorité des matches depuis le début de la saison.

Kevin Durant frustré par le début de saison des Suns

« Si vous parlez aux gens qui gravitent autour des Suns, ils peuvent ressentir la frustration de Kevin Durant » , a rapporté Wojnarowski, ce lundi, sur le plateau de l’émission NBA Countdown . « Une partie de cette frustration est certainement due aux matches manqués par Bradley Beal. »



Le journaliste d’ ESPN a également souligné le manque de profondeur dans l’effectif, qui a été vidé par les transferts de Durant et Beal. Sur le papier, ces deux raisons semblent être les principales causes du début de saison difficile de l’équipe. L’équipe se retrouve sans l’une de ses stars et manque de joueurs efficaces pour compenser son absence.

NBA : Surprise, un jeune français rejoint Durant et Booker à Phoenix https://t.co/0yZXj0qcoi pic.twitter.com/mQfzxY3lw7 — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Phoenix dans une situation délicate

« Cette équipe a été construite autour de ces trois stars » , a continué Adrian Wojnarowski, faisant référence à Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker. Les Suns ont effectivement misé sur leur trio offensif cette saison et il leur est difficile de rivaliser avec les équipes adverses sans l’un de ses membres. Beal, qui a été gêné par des blessures au dos et à la cheville, n’a disputé que six matches sur 28 depuis le début de la saison NBA. Par conséquent, l’équipe, initialement considérée comme une « superteam », se trouve actuellement à la 10e place de la Conférence Ouest avec un bilan décevant de 14-14.

Un problème sans solution immédiate

Wojnarowski a poursuivi son analyse en soulignant le manque de ressources que les Suns pourraient utiliser pour un transfert visant à améliorer l’effectif. Durant, Beal et Booker représentent à eux trois près de 68 % de la masse salariale de l’équipe et peu des 12 autres joueurs apparaissent comme des candidats crédibles pour un trade.



Jusuf Nurkic, avec son salaire de 8,9 millions de dollars pour la saison 2023-2024, pourrait être inclus dans un éventuel échange, mais sa valeur sur le marché est considérée comme basse. De plus, Phoenix a cédé la plupart de ses tours de draft dans de précédentes transactions. Il semble donc qu’il n’y ait pas de solution miracle aux problèmes de l’équipe.