NBA : Les Phoenix Suns ont un gros problème avec leurs stars

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Phoenix Suns se retrouvent face à un défi de taille avec les absences de leurs stars Bradley Beal et, dans une moindre mesure, Devin Booker. Tandis que la question de la santé était au cœur des débats pendant l’intersaison, Kevin Durant demeure le seul membre du trio de superstars à avoir disputé tous les matches depuis la reprise de la NBA.

Six matches sur six pour Kevin Durant, mais seulement deux pour Devin Booker et aucun pour Bradley Beal… Aux Phoenix Suns, la santé des stars constitue déjà un problème. En ce début de saison NBA, les incertitudes planent autour de l’équipe et en particulier autour de Beal, un absent remarqué

Bradley Beal : le mystère total

Principale recrue de l’été, Bradley Beal est censé devenir une pièce maîtresse pour les Suns. Pour le moment, il est principalement une ombre absente, contrainte de rester sur le banc en raison d’un problème de dos. L’arrière n’a disputé que deux matches de pré-saison avec sa nouvelle équipe et sa situation reste très opaque à ce jour. Son entraîneur, Frank Vogel, n’avait « aucune nouvelle » à donner concernant la santé de son joueur avant la défaite de Phoenix à Philadelphie ce samedi (112-100). Kevin Durant a récemment laissé entendre que le retour de son coéquipier approchait, mais l’évolution de cas de Beal, qui n’a plus fait une saison complète depuis 2019, est une source d’inquiétude légitime pour la franchise.

NBA : La nouvelle superstar des Suns fait une révélation choquante au sujet de Miami https://t.co/Ozq092FxNM pic.twitter.com/KNzLDUzhHo — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

Devin Booker : une évolution positive

Après une absence de trois matches due à une douleur à la cheville, Devin Booker a fait son retour contre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, jeudi dernier. Cependant, il n’a pas joué à nouveau ce samedi contre les 76ers, probablement pour éviter de jouer les deux matches du « back-to-back » prévus ce week-end. Sa présence sur le terrain ce dimanche, face aux Detroit Pistons, dépendra principalement de son état de forme. En attendant, Phoenix affiche un bilan d’une victoire pour trois défaites lorsqu’il ne joue pas.

Les Suns ont besoin de jouer ensemble

Cette année, les Suns sont considérés comme des favoris pour le titre NBA. Cependant, leur début de saison (2-6) n’est pas rassurant. Ils auront besoin d’un temps d’adaptation pour forger une alchimie sur le parquet, sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Frank Vogel. Les arrivées de Bradley Beal et de Kevin Durant sont encore fraîches. Ils ont encore du temps, mais il sera crucial d’avoir leurs trois stars en bonne santé pour se préparer aux playoffs.