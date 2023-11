NBA : Victor Wembanyama perd son meilleur coéquipier aux Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Malgré la performance historique de Victor Wembanyama, la victoire des San Antonio Spurs face aux Phoenix Suns (132-121) laisse un arrière-goût amer. Le Français y a en effet perdu son meilleur coéquipier, Devin Vassell, qui a dû quitter le terrain en cours de match.

En première mi-temps, face aux Phoenix Suns, Victor Wembanyama n’était pas le seul à briller. Devin Vassell, lui aussi, livrait une performance de haute volée (17 points en 17 minutes, à 7/10 aux tirs). Mais l’arrière des Spurs a été contraint de regagner les vestiaires une minute avant la pause, suite à une blessure à l’aine. Une ombre au tableau, qui pourrait gêner San Antonio lors des prochains matches.

Devin Vassell « absent pendant un certain temps »

Vassell passera bientôt une IRM pour évaluer la sévérité de sa blessure. En attendant, Gregg Popovich anticipe une absence de quelques matches pour son attaquant vedette. « Devin Vassell sera probablement absent pendant un certain temps » , a esquissé le coach des Spurs après la rencontre.



« L’aine est l’une de ces zones qui peuvent prendre du temps à guérir. Il n’était pas sûr de s’il pouvait jouer ou non ce soir » , a continué Popovich. « Je lui ai dit de s’échauffer et d’être honnête avec moi à propos de son ressenti, il a dit qu’il ne pouvait tout simplement pas continuer. »

NBA : Sensationnel, Wembanyama rentre déjà dans l’histoire https://t.co/rfXsNIfH8Y pic.twitter.com/dCuGZQKOsw — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Un manque considérable

Devin Vassell, qui a signé une prolongation de contrat de cinq ans pour 135 millions de dollars au début de la saison, est un joueur clé pour les Spurs. Meilleur marqueur lors des trois premières rencontres, et leader en points par match avant sa blessure, il l’un des piliers de l’attaque de San Antonio. Malgré un cinquième match écourté, il affiche des moyennes impressionnantes de 19,4 points à 53,7 % aux tirs, dont 40,7 % à trois points. Son absence devrait laisser un vide considérable.



Malaki Branham, qui a commencé la seconde mi-temps au poste 2, devrait reprendre une partie de ses responsabilités. Cedi Osman pourrait aussi bénéficier de davantage de temps de jeu, ou Gregg Popovich pourrait faire entrer Tre Jones dans le cinq majeur, quitte à repositionner Keldon Johnson à l’arrière. Victor Wembanyama devrait également voir son nombre de tirs augmenter pendant cette période. Néanmoins, quoi qu’il en soit, aucune de ces alternatives ne saurait égaler l’original.