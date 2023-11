NBA : Wembanyama et les Spurs réalisent un hold-up incroyable face aux Suns

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les San Antonio Spurs, en difficulté avec un déficit de cinq points à une minute de la fin, ont réalisé l’exploit en s’imposant face aux Phoenix Suns de Kevin Durant (115-114). La superbe claquette de Victor Wembanyama, suivie de l’interception et du panier de Keldon Johnson, ont offert la victoire aux visiteurs à seulement une seconde du buzzer final.

Victor Wembanyama et les Spurs, menés de 20 points dans le troisième quart-temps, de cinq à une minute de la fin, et de trois à seulement 10 secondes du buzzer, ont finalement triomphé face aux Phoenix Suns de Kevin Durant (115-114) dans un scénario complètement fou. Avec une détermination sans faille, les joueurs de Gregg Popovich ont décroché leur première victoire à l’extérieur de la saison NBA.

Victor Wembanyama et Keldon Johnson décisifs

À seulement 10 secondes de la fin, dans une fin de match palpitante, Devin Vassell a tenté un tir à trois points pour égaliser, loin derrière la ligne. Son tir n’a pas trouvé sa cible, mais Victor Wembanyama était là pour récupérer le rebond et réaliser une claquette-dunk étonnante, ramenant les Spurs à un point de retard. Puis, dans les ultimes secondes, c’est Keldon Johnson qui a réussi à arracher le ballon des mains de Kevin Durant et à marquer sous le panier, malgré la défense de Josh Okogie. Cette action décisive, conclue par un tir primé à une seconde de la fin, a donné l’avantage à San Antonio pour la première fois depuis le début du match et a offert la victoire à l’équipe texane. Personne n’aurait pu prédire un tel dénouement.

THE SPURS PULL OFF A MIRACLE! Wemby finishes a putback dunk and then Johnson steals the ball and lays it in for the game ‼️The Spurs finish the game on an 18-7 (33-19 in the 4Q) 😲 pic.twitter.com/E76VdZVBxX — NBA (@NBA) November 1, 2023

Les Spurs prouvent leur détermination à Gregg Popovich

Les Spurs, menés pendant 47 minutes et 59 secondes, ont montré une ténacité inébranlable. « Nous avons simplement continué à jouer. C’est la meilleure chose à propos de ce groupe. J’étais vraiment fier d’eux » , a félicité l’entraîneur Gregg Popovich, qui avait souligné un manque de combativité après la défaite de 40 points contre les Clippers dimanche dernier.



Victor Wembanyama a une fois de plus brillé en seconde période, marquant la moitié de ses points (9) et réalisant des actions décisives en plus de sa défense solide. Cependant, le véritable héros du match est incontestablement Keldon Johnson, meilleur marqueur de l’équipe avec 27 points et auteur de l’action la plus importante de la soirée. Avec Devin Vassell, les trois joueurs ont cumulé 25 points lors des 12 dernières minutes.

Evan Fournier se lâche sur les débuts de Wembanyama en NBA https://t.co/e3JgjgLMlC pic.twitter.com/YrNbDKk8YT — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

La revanche dans deux jours