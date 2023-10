NBA : Une première star obligée de passer par l’infirmerie

Florian Barré

Dans la nuit de dimanche à lundi, De’Aaron Fox a aidé les Kings à vaincre les Lakers en prolongation (132-127) pour améliorer leur fiche à 2-1, mais a subi une blessure à la cheville qui devrait l'écarter pendant un certain temps selon l’insider Shams Charania. Le meneur de Sacramento est la première star notable de la NBA à devoir quitter ses partenaires. Une bien mauvaise nouvelle pour sa franchise.

De’Aaron Fox vient de connaître la meilleure saison de sa carrière. En 73 matchs, il a récolté en moyenne 25,0 points et 6,1 passes décisives, ce qui lui a valu sa première sélection All-Star. Après trois matchs cette saison, il a augmenté sa moyenne de points, à 31,3 points et 6,0 passes décisives à 37.5% de réussite derrière la ligne extérieure. Problème, Fox souffre d’une entorse « modérée » de la cheville droite selon Shams Charania de The Athletic.

Fox évite une plus grave blessure

La blessure s'est produite au quatrième quart de la victoire en prolongation de Sacramento contre les Lakers ce dimanche. En effet, De’Aaron Fox a marché sur le pied du meneur angelino Gabe Vincent alors qu’il se dirigeait vers le panier. Fox a quitté le jeu mais est revenu moins d'une minute plus tard. Il a joué jusqu'à ce qu'il reste 13 secondes au temps réglementaire et a été mis à l'écart pendant toute la période de prolongation.

Monk ou Mitchell en attendant

Malgré cela, Fox a terminé le match avec 37 points, dont 13 au quatrième quart. Selon Marc J. Spears d'ESPN, le meneur des Kings pourrait être de retour « d’ici une semaine ». Ainsi, il devrait manquer les rencontres à l’extérieur contre les Warriors et les Rockets. Sacramento revient à domicile le 8 novembre pour trois matchs. En attendant, Les Kings se tourneront probablement vers Malik Monk et Davion Mitchell pour occuper les minutes de Fox, quelle que soit la durée de son absence.