NBA : L’anniversaire de LeBron James gâché par la défaite des Lakers

Il y a vingt ans jour pour jour ce dimanche, le 29 octobre 2003, LeBron James, qui a été drafté en première position par les Cleveland Cavaliers, faisait ses débuts très attendus en NBA contre les Sacramento Kings. Hier soir, comme un symbole, ces mêmes Kings se sont joués du King, dans une courte victoire après prolongation (132-127).

Les Sacramento Kings ont laissé dimanche, à LeBron James, un cadeau sentimental dans son casier : une bouteille de vin et une photo d'un match joué le 29 octobre 2003. Ce match, une victoire des Kings par 14 points, était le premier que James jouait en NBA. En somme, hier marquait le 20e anniversaire de ses illustres débuts. Malheureusement, cela s’est terminé de la même manière que 20 ans en arrière : par une victoire des Kings.

Deux défaites semblables pour LeBron

La défaite a sans doute été un peu plus difficile pour LeBron, car Sacramento a eu besoin de prolongations pour vaincre les Lakers, bien qu’il y ait quelques similitudes positives supplémentaires dont James pourra se souvenir avec un peu plus d'affection. LBJ a marqué 25 points en 42 minutes et 50 secondes cette nuit-là en 2003. Il a marqué quelques points de plus (27) avec un temps de jeu légèrement inférieur (39 minutes et cinq secondes) cette fois-ci.

Une longévité inégalée