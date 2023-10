Une légende de la NBA sort du banc pour la première fois en 19 ans de carrière

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Pour la première fois en 19 ans de carrière en NBA, Chris Paul n’a pas été titularisé ce dimanche. Les Golden State Warriors ont préféré le faire sortir du banc face aux Houston Rockets, dans une victoire conclue sur le score de 106-95. Une décision anticipée depuis son transfert, mais néanmoins symbolique.

C’était la première fois en 19 ans de carrière que Chris Paul, 12 fois All-Star, a commencé un match en tant que remplaçant. Après 1365 titularisations consécutives, le meneur des Golden State Warriors a pris place sur le banc lors de la victoire face aux Houston Rockets (106-95). Un symbole fort pour cette légende de la NBA en déclin.

Un record depuis 1970

Le retour de Draymond Green, qui a manqué le début de la saison en raison d’une entorse à la cheville, a relégué Chris Paul sur le banc. Jusqu’à présent, il avait été titulaire lors des 1365 premiers matches de sa carrière, le plus grand nombre de titularisations consécutives depuis 1970, selon ESPN . En 27 minutes de jeu, le meneur a marqué 8 points (3/8 aux tirs), pris 5 rebonds et réalisé 7 passes, apportant une grande stabilité au groupe des remplaçants des Warriors. Une première timide, mais tout de même convaincante.

Tout un symbole pour Chris Paul

À l’âge de 38 ans, Chris Paul est sur le déclin. Lui qui affiche des moyennes impressionnantes de 17,9 points et 9,5 passes en carrière et une longévité remarquable est maintenant le troisième joueur le plus âgé de la ligue. Né quelques mois seulement après LeBron James (Los Angeles Lakers) et un jour après PJ Tucker (Philadelphia Sixers), le fait de le voir sortir du banc souligne précisément cette phase de déclin inévitable. Malgré tout, le meneur a à plusieurs fois assuré que ce changement de rôle lui convenait, et que sa priorité serait d’aider Golden State à gagner plus de matches.