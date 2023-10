NBA : Curry, Green… Du mouvement dans l’infirmerie des Warriors

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après avoir manqué la majeure partie de la préparation des Golden State Warriors ainsi que les deux premiers matches de la saison NBA en raison d’une entorse à une cheville, Draymond Green fera son retour sur les parquets ce dimanche, face aux Houston Rockets. Toutefois, Stephen Curry pourrait manquer la rencontre.

Draymond Green a annoncé son retour sur les terrains ce dimanche, contre les Houston Rockets, d’après Kendra Andrews d’ ESPN . Après avoir manqué les deux premiers matches des Golden State Warriors en raison d’une entorse à la cheville gauche, il espère même enchaîner dès le lendemain contre les New Orleans Pelicans. Une excellente nouvelle pour l’équipe, qui pourrait cependant se retrouver sans Stephen Curry.

Un retour très attendu pour les Warriors

Le retour de Green est très attendu du côté de San Francisco. Il est le pilier défensif de l’équipe et affichait des moyennes de 8,5 points, 7,2 rebonds et 6,8 passes par match la saison dernière. Il sera intéressant de voir le rôle qu’il occupera maintenant que Chris Paul a rejoint l’équipe et que les Warriors seront au complet. Le meneur pourrait être relégué sur le banc en tant que Sixième homme, mais Draymond Green est également un candidat sérieux pour ce rôle, qu’il a parfois occupé lors des playoffs 2023.



Maintenir la santé de l’ensemble de l’équipe sera l’un des enjeux majeurs de la saison de Golden State, qui dispose d’un effectif vieillissant et de plus en plus touché par les blessures. « J’ai des objectifs […] Je veux jouer 65 matches » , a notamment annoncé Green, qui en a disputé 73 en 2022-2023, à ESPN .



Stephen Curry à l’infirmerie ?

Malgré le retour de l’ancien Défenseur de l’année, les Warriors pourraient ne pas être au complet ce dimanche. La présence de Stephen Curry et de Jonathan Kuminga face aux Rockets demeure incertaine, en raison de douleurs au pied gauche pour les deux joueurs.