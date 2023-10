NBA : Une superstar des Warriors sera élu meilleur sixième homme cette saison ?

Florian Barré

Alors que la saison 2023-24 commence ce mardi soir en NBA, il est toujours intéressant de s’imaginer différents scénarios. Si Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo sont les favoris pour être MVP au printemps, qui aura l’honneur de recevoir le trophée du meilleur sixième homme ? Quel remplaçant aura le plus d’impact sur la ligue tout au long de la saison ? Petit tour d’horizon.

Avec 14.9 points, 4.2 rebonds et 3.7 passes en 26 minutes la saison passée, Malcolm Brogdon - alors à Boston - avait reçu 60 votes pour obtenir la première place devant Immanuel Quickley et Bobby Portis. Si pour l’heure, il est impossible de prédire qui lui succèdera puisque les entraîneurs ne publient pas leurs cinq de départ avant le début des matchs, encore moins en octobre lorsqu'ils ont à peine vu comment leurs joueurs se comportent ensemble, on peut tout de même lister quelques favoris. Et le premier d’entre eux n’est pas n’importe qui.

Chris Paul - Golden State Warriors

L'une des plus grandes questions de la saison est de savoir ce que les Warriors feront de Chris Paul. Ces dernières années, CP3 était clairement sur le déclin. Mais ça reste un joueur de très haut niveau. Il est l'un des joueurs de pick-and-roll les plus intelligents de la ligue et est un expert en matière de fautes. Si les Warriors choisissent de commencer avec Paul, alors il sera intéressant de voir qui sortira du banc entre Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green ou Kevon Looney. N’importe lequel de ces quatre ferait également partie des meilleurs joueurs de cette liste.

Alex Caruso - Chicago Bulls

Rien n’indique avec certitude qu’Alex Caruso sera le sixième homme de Chicago durant toute la saison, surtout depuis que l’on sait que Lonzo Ball sera absent toute la saison. Les Bulls l'ont souvent utilisé dans ce rôle pour essayer de préserver ses minutes, étant donné sa valeur et la façon dont son style peut conduire à des blessures. Son gabarit de 1,96m ne l'empêche pas d'assumer des missions plus importantes que son rôle de base. Il est l’un des meilleurs guard pour enfermer les meneurs qui shoot beaucoup comme Steph Curry. Cependant, il est un peu moins tonitruant en attaque, bien qu’il possède un tir plutôt précis à 3 points, entre autres.

Derrick White - Boston Celtics

Pour conclure ce top 3, on ne sait pas qui de Derrick White ou Al Horford sera transféré sur le banc avec les arrivées de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis. En supposant qu'il s'agisse du premier cité, il sera instantanément l'un des meilleurs joueurs de banc de la ligue. C'est un fantastique meneur/arrière et un excellent défenseur en général. Il est également devenu un tireur à 3 points plus fiable, réussissant 38 % de ses tentatives pour les Celtics la saison dernière.

Paul, Caruso, White… l’un de ces hommes sera peut-être récompensé en fin de saison bien qu’il ne faille pas oublier Caleb Martin (Miami), Malcolm Brogdon (Portland), Emmanuel Quickley (New York) et Robert Williams III (Portland), pour ne citer qu’eux.