NBA : Un coéquipier de Victor Wembanyama prolonge aux Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Zach Collins, partenaire de Victor Wembanyama dans la raquette, s’engage durablement à San Antonio. Le pivot a accepté une extension de contrat de deux ans avec les Spurs, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Une preuve de la confiance que la franchise accorde à son avenir et à celui de cet effectif.

Les San Antonio Spurs se consolident autour de Victor Wembanyama. Agent libre l'été prochain, Zach Collins a accepté une prolongation de contrat de deux ans pour 35 millions de dollars avec la franchise texane, d'après Adrian Wojnarowski d' ESPN . Une excellente nouvelle pour la raquette qu'il forme avec le jeune joueur français.

Un joueur d’avenir pour les Spurs

Depuis son arrivée à San Antonio, Collins (25 ans) s’est révélé être un atout très prometteur. Avec sa taille imposante de 2,11 m, ce natif de Las Vegas est un intérieur puissant et mobile. Sa précision à trois points, avec un taux de réussite de 37,4 %, est une qualité rare pour un joueur de sa position. Pour un salaire annuel de 17,5 millions de dollars, soit 12 % du salary cap, cette extension de contrat semble être une belle opération pour les Spurs.

Une pièce maîtresse de l’équipe en place

Lors de la pré-saison, Zach Collins a montré sa complémentarité avec Victor Wembanyama et le reste de l’équipe. Il apporte une dimension physique importante au secteur intérieur, tout en créant des opportunités pour ses coéquipiers. En moyenne, il a marqué 14,3 points avec un pourcentage de réussite de 57,9 % aux tirs, ainsi que 6,3 rebonds et 4,8 passes par match. Dans le style de jeu des Spurs, qui repose sur la contribution de tous les joueurs, il joue un rôle essentiel en tant que point de fixation dans la raquette.



Cette prolongation de contrat, qui fait suite à celles de Tre Jones et de Devin Vassell, témoigne de la grande confiance de la franchise envers son équipe actuelle. Cependant, celle-ci devra encore faire ses preuves lors de la saison régulière qui débutera le 25 octobre.