NBA : « Wembanyama ? Même les joueurs l’attendent ! »

Le coup d’envoi de la saison NBA sera donné le 24 octobre prochain. Si la lutte s’annonce intense entre plusieurs franchises favorites pour le titre en fin de saison, les débuts du phénomène français Victor Wembanyama sont également très attendus. Tour d’horizon avec Chris Singleton, consultant pour beIN SPORTS, le diffuseur de la NBA en France.

Est-ce que les Denver Nuggets, champions en titre, sont les favoris de cette nouvelle saison ?



Chris Singleton : Pour moi oui. Ils ont un peu gardé la même équipe durant cette intersaison et je pense que c'était une bonne chose. Tant que quelque chose n'est pas cassé, ça ne sert rien de le réparer. L'état d'esprit est bon, le coach est bon, leur système fonctionne sur 82 matches, leurs deux joueurs stars, Jamal Murray et Nikola Jokic ont prouvé qu'ils font partie des meilleurs en NBA... C'est très dur d'être champion en NBA, et deux fois de suite encore plus, surtout dans la NBA moderne, mais ils sont les favoris. Même s'il y a des prétendants très sérieux.



Lesquels ?



Tout d'abord les Milwaukee Bucks, qui ont fait le trade que tout le monde attendait en prenant Damian Lillard. Cela change leur équipe. Ils ont répondu aux demandes de Giannis Antetokounmpo qui leur demandait de faire quelque chose sur le marché pour aller gagner le titre.

Ensuite, et c'est lié, l'arrivée de Jrue Holiday est un vrai "game changer" à Boston. Il va venir aider Jayson Tatum et Jaylen Brown. Ils courent après le titre depuis quelques années, sans y arriver et cette arrivée avec aussi, la présence Kristaps Porzingis, qui si physiquement arrive à tenir la saison, est un pas de plus vers le titre. À l’Est, Boston et Milwaukee sont un peu intouchables.

À l'Ouest, Phoenix avec l'arrivée de Bradley Beal a aussi fait un gros coup. Avec Devin Booker et Kevin Durant, c'est un arsenal offensif très dangereux. Les Lakers aussi ont fait un recrutement agressif. On sait que ça commence à être la fin de LeBron James et il vise un autre titre. Ils vont jouer les premières places je pense.



A contrario, quelles sont les équipes qui ne vous ont pas rassuré lors de cette intersaison ?



On peut se demander si ça va enfin être l'année du duo Kawhi Leonard - Paul George chez les Clippers ? Si ce n'est pas le cas, je pense que les Clippers vont exploser. C'est la même chose pour l'association Kyrie Irving - Luka Doncic à Dallas, qui n'a pas encore prouvé. Et puis les Warriors, ça ressemble un peu à la dernière danse. Ils commencent à être âgés... On disait toujours "oui, mais ils savent faire" et on a vu l'an dernier qu'en play-off ils n'ont pas su faire. Je les trouve sur le déclin.

Wemnbanyama est la rampe de lancement des Spurs

L'attraction pour les Français, ce seront les grands débuts de Victor Wembanya, drafté numéro 1 par les Spurs...



Évidemment. Il va être la grande attraction, mais pas seulement pour la France. La hype est mondiale depuis un an. Tout le monde attend de voir ce joueur hors norme en action. Même les joueurs NBA l'attendent, pour prouver que la ligue leur appartient toujours.



Ses matches de pré-saison ont été plutôt encourageants...



Son premier match de Summer League (contre les Charlotte Hornets, NDLR) avait mis un peu le doute dans la tête des gens. Ceux qui n'y croient pas l'avaient tout de suite critiqué. Mais là, en pré-saison, on a vu que c'est un joueur qui va avoir un impact en NBA. Je n'ai aucun doute sur ses capacités de basketteur. Son jeu est indescriptible, c'est visuel. Pour moi, la seule interrogation qui reste à son sujet c'est le physique. La NBA c'est totalement différent de la Pro A. Est-ce qu'il va pouvoir tenir le rythme ? Il y a 82 matchs, des voyages... Mais je pense que San Antonio va le gérer comme il faut. Ils ont déjà annoncé qu'il ferait une soixantaine de matchs, pas plus.



Quelle saison voyez-vous pour les Spurs ?



Ils sont en reconstruction. Wembanyama, c'est leur rampe de lancement. Ils vont bâtir autour de lui. Ils ont des jeunes joueurs intéressants, mais ils ne sont pas encore assez compétitifs. S'ils étaient dans la conférence Est peut-être qu'ils pourraient faire quelque chose, mais là, à l'Ouest ce sera très dur. Une grande réussite pour eux, ce serait d'accrocher le Play-in. Donc terminer 9e ou 10e. Le projet Spurs va prendre quelques années. La progression de Wemnbanyama va être beaucoup plus rapide que celle des Spurs selon moi.