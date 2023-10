NBA : Qui pourrait priver Victor Wembanyama du titre de Rookie de l’année ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, en tant que premier choix de la draft NBA et star montante des San Antonio Spurs, est sans conteste le favori pour le titre de Rookie de l’année. Cependant, d’autres joueurs pourraient également prétendre à ce trophée, à l’image de Chet Holmgren et Scoot Henderson.

50 % des general managers de la NBA pensent que Victor Wembanyama sera désigné Rookie de l’année à la fin de la saison. Il est également le favori des bookmakers et, sans aucun doute, de la majorité des fans. Néanmoins, dans une saison de 82 matchs, tout peut arriver et rien ne lui garantit cette récompense. Alors, qui sont ses principaux rivaux ?

Chet Holmgren

Intérieur élancé de 2,13 m, Chet Holmgren présente de nombreuses similitudes avec Wemby . Et le deuxième choix de la draft 2022, sur le banc lors de sa première saison en raison d’une blessure au pied droit, pourrait bien faire de l’ombre au Français pour sa saison rookie. Le joueur du Thunder d’Oklahoma City a bénéficié d’une année supplémentaire de préparation, et son travail porte ses fruits.



En trois matchs de pré-saison, il a affiché des moyennes de 18,3 points et 5,3 rebonds, avec une adresse impressionnante (62,1 % aux tirs, dont 55,6 % à trois points). Il a convaincu tous les observateurs et se présente comme un candidat très crédible pour le titre de Rookie of the Year . Une rivalité entre Victor Wembanyama et Holmgren commence déjà à se dessiner, les deux joueurs s’étant affrontés lors de compétitions internationales et s’étant même légèrement bousculés mutuellement en pré-saison.

Scoot Henderson

Il y a un an, le duel épique entre Scoot Henderson et Victor Wembanyama à Las Vegas captivait les foules. Aujourd’hui, cette rivalité pourrait se poursuivre dans la course aux trophées. Henderson, meneur supersonique doté de qualités athlétiques exceptionnelles, a tout pour devenir une future star de la NBA. Avec le départ de Damian Lillard aux Milwaukee Bucks, il sera incontestablement au cœur du jeu des Portland Trail Blazers cette saison. Et bien qu’il ait été légèrement moins impressionnant que ses deux rivaux en pré-saison (13,5 points et 5,8 passes décisives en moyenne en 28,3 minutes par match), ses responsabilités importantes pourraient lui permettre de se démarquer et, peut-être, de passer devant ses concurrents.

Les outsiders

Cette année, 58 joueurs ont été sélectionnés lors de la draft et d’autres rookies sont arrivés en NBA par divers moyens. Ainsi, Victor Wembanyama, Chet Holmgren et Scoot Henderson ne seront pas seuls dans cette course. Bien que Brandon Miller, deuxième choix de la draft 2023, semble légèrement en dessous des joueurs précédemment mentionnés, il pourrait surprendre au cœur du chaos des Charlotte Hornets. Amen Thompson, des Houston Rockets, est également un nom à surveiller. Enfin, Sasha Vezenkov, MVP de l’EuroLeague qui a rejoint le championnat nord-américain cet été, est le favori de l’un des 30 GM de la ligue. À une semaine du début de la saison régulière, rien n’est encore joué.