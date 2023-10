NBA : Le début d’une rivalité pour Victor Wembanyama ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Parmi les prétendants au titre de Rookie de l’année, une rivalité émerge entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren. Les deux jeunes joueurs, qui se sont déjà affrontés lors de la Coupe du monde U19, se sont retrouvés ce lundi sur le parquet d’Oklahoma City pour le deuxième acte de leur duel.

« Je sais que ce n’est que la présaison, mais les matches contre Oklahoma City vont être intéressants » , a annoncé Victor Wembanyama, ce lundi, après la courte défaite des San Antonio Spurs face au Thunder (121-122). Ainsi débute une nouvelle rivalité en NBA, entre le prodige français et Chet Holmgren, la pépite du Thunder. Les deux joueurs se sont affrontés dans un duel qui laisse présager une concurrence épique.



Chet Holmgren remporte la bataille

20 points et 5 rebonds en 19 minutes pour Wemby , 21 points et 9 rebonds en 3 minutes de moins pour Holmgren. Sur le plan statistique, le second a remporté la première bataille. Les deux intérieurs longilignes ont été les meilleurs marqueurs de leur équipe respective, ce lundi, lors de leur confrontation, et ont fait une forte impression.



Les premières joutes des deux candidats au titre de Rookie de l’année étaient très attendues. « J’étais très excité. Depuis hier, je ressentais cette intensité en moi » , a confié Victor Wembanyama, après la rencontre. Cette intensité s’est manifestée par une pénétration réussie face à son adversaire, suivie d’un and one et d’une flexion des biceps, certainement l’action de la soirée. « Un coup de tête est un move inarrêtable, c’est sûr » , a critiqué Chet Holmgren sur les réseaux sociaux, apparemment persuadé d’avoir été victime d’une faute sur l’action.

« C’est un joueur exceptionnel »