NBA : Libéré de tout contrat, Kevin Porter Jr. accusé à tort ?

Florian Barré

Arrêté à New York le mois dernier suite à une plainte de son ex-petite amie Kysre Gondrezick (joueuse WNBA), Kevin Porter Jr. est accusé de violences conjugales. De ce fait, il a été tradé ce mardi par les Rockets puis libéré par Oklahoma City dans la foulée. Problème, la jeune femme est revenue sur ses dires en déclarant que l’ancien meneur d’Houston ne l’avait pas frappé lors de la prétendue bagarre début septembre.

Le 13 septembre dernier, Kysre Gondrezick affirmait à la police que Kevin Porter Jr avait été violent au point de la frapper dans son sommeil avec les poings fermés, provoquant une coupure au niveau de l’arcade et des bleus au visage. De plus, le rapport faisait état d’une tentative d’étranglement, ce que les examens de l’hôpital ont prouvé puisque Gondrezick souffrait alors d’une fracture au niveau de la vertèbre cervicale. Mais mardi, l’affaire à pris un nouveau tournant alors que le meneur quittait les Rockets et la NBA.

Gondrezick change de version

« Il n'a jamais levé les poings pour me frapper », a déclaré mardi Kysre Gondrezick au New York Post . « Et il ne m'a certainement pas frappé au visage à plusieurs reprises. C'est un mensonge. Je n'ai aucune blessure pour justifier cela. » Porter a été arrêté après l'attaque présumée et initialement accusé de plusieurs crimes, notamment d'agression et d'étranglement. Cependant, les procureurs de Manhattan ont abandonné l'une des accusations d'agression lundi après avoir reconnu que Porter n'avait pas fracturé les vertèbres cervicales de Gondrezick lors de l'incident.

« Une dispute qui a eu lieu pendant à peine 10 secondes »