Accusé de violences conjugales, Kevin Porter Jr. dit au revoir à la NBA

Florian Barré

Mis en garde à vue par la police début septembre pour avoir violenté son ex-compagne, Kysre Gondrezick, Kevin Porter Jr est dans de beaux draps. Le meneur des Rockets n’est plus le meneur des Rockets puisqu’il a été envoyé à Oklahoma City avant d’être libéré par le Thunder. En somme, à 23 ans, Porter Jr n’est plus un joueur NBA.

Depuis son arrestation, Kevin Porter Jr. avait été mis à l'écart par la franchise NBA d’Houston. Signataire d'un contrat de 82,5 M$ sur quatre saisons en octobre dernier, dont 15,9 M$ en 2023-24 et seulement 1 M$ garanti pour 2024-25, l'ancien joueur de Cleveland a été tradé à Oklahoma City, comme l’a rapporté ESPN ce mardi. Les Rockets ont échangé Porter Jr. et deux futurs choix de deuxième tour de draft au Thunder pour obtenir Victor Oladipo et Jeremiah Robinson-Earl.

Ça sent la fin pour KPJ

Essentiellement, l'accord permet au Thunder de rassembler des actifs provisoires et les oblige à payer les 16,9 millions de dollars de salaire garanti restant sur le nouveau contrat de quatre ans de Porter Jr – et permet aux Rockets d'économiser 5,5 millions de dollars en salaire. Désormais, l’avenir de Porter en NBA est clairement remis en question. Les procureurs ont initialement déclaré lors de la mise en accusation de KPJ que l'attaque avait laissé à la femme une vertèbre cervicale fracturée et une profonde coupure au-dessus de l'œil droit.

Quelle suite pour Houston et OKC ?

De leur côté, les Rockets sont dans une phase de reconstruction et ont acquis l'ancien meneur des Raptors de Toronto Fred VanVleet avant de sélectionner Amen Thompson avec le quatrième choix au classement général de la draft NBA 2023. Ce afin d’améliorer la profondeur de leur zone arrière avant la saison 2023-24. Cet accord leur permet de rompre les liens avec Porter et d’acquérir des atouts pour progresser après une mauvaise campagne 2022-23. Le Thunder, en revanche, possède l'un des jeunes noyaux les plus prometteurs de la NBA et pourrait se qualifier pour les séries éliminatoires cette saison. Ils ont pris l'habitude d'acquérir un précieux capital de draft ces dernières années et continuent d'accroître leur richesse. Oklahoma City possède 37 choix au cours des sept prochaines saisons. Sympa !