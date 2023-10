NBA : Klay Thompson est encore loin d’une prolongation aux Warriors

Florian Barré

Agent libre non restreint à l’été 2024, Klay Thompson n’a jamais caché son souhait de poursuivre son aventure NBA aux Warriors. Se remettant de deux grosses blessures, le coéquipier et ami de Stephen Curry a réalisé une belle saison 2022-23. Lui et ses représentants ont donc entamé des négociations de prolongation avec l'organisation – jusqu'à présent en vain.

Les Warriors étaient motivés et optimistes à l’idée de prolonger Klay Thompson, fin septembre. Sauf que les semaines passent et visiblement, les négociations n’avancent pas beaucoup. C’est du moins le constat dressé par l’initié de la NBA Adrian Wojnarowski. « On m'a dit qu'il n'y a eu absolument aucun progrès sur une prolongation de Klay Thompson à Golden State, qu'ils sont tous les deux toujours séparés en termes d'années et d'argent, et il y a une possibilité très réelle que Klay Thompson entre en agence libre l'été prochain sans accord. »

« Je l’aime comme un frère », Antetokounmpo se livre au sujet d’une star de la NBA https://t.co/8WNZJvGEHZ pic.twitter.com/Ufvel0ruRa — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Thompson encore au niveau ?

Thompson a réalisé un record de 301 tirs à 3 points la saison dernière en 69 matchs, avec une moyenne de 21,9 points – sa note la plus élevée depuis la saison 2016-17 – et un record en carrière de 4,1 rebonds par match. Preuve que le niveau et l’envie n’ont pas disparu. Le problème avec Thompson va bien sûr au-delà des performances et des finances, car le natif de Californie du Sud a été adopté par la Bay Area, formant l'un des meilleurs trios de l'histoire de la ligue aux côtés de Stephen Curry et Draymond Green.

Bob Myers s’exprime sur le sujet