Quel joueur aura la meilleure progression cette saison en NBA ?

Florian Barré

La saison n’a même pas commencé que les premiers pronostics voient déjà le jour pour les trophées MVP (meilleur joueur de l’année), ROY (rookie de l’année) ou DPOY (défenseur de l’année). Mais de toutes les récompenses majeures de la NBA, prédire le joueur qui aura la meilleure progression (MIP) est la plus difficile. Il n'y a pas de critère défini pour l'attribution du prix, ce qui le rend ouvert à l'interprétation des électeurs. Aujourd’hui, quelques noms semblent malgré tout destinés à être dans le débat au printemps.

Le titre du Most Improved Player (MIP) de la NBA récompense le joueur ayant le plus progressé par rapport à l’année précédente, sur la base de ses statistiques individuelles. L’élection se fait à travers un vote de 123 journalistes de la presse et de la télévision nord-américaine. Chaque journaliste nomme 3 joueurs : le premier recevant 5 points, le deuxième 3 points et le troisième 1 point. C'est le joueur qui totalise le plus de point qui reçoit la distinction. En 2023, c’est le Finlandais Lauri Markkanen qui a reçu la distinction.

« Je l’aime comme un frère », Antetokounmpo se livre au sujet d’une star de la NBA https://t.co/8WNZJvGEHZ pic.twitter.com/Ufvel0ruRa — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Tyrese Maxey

Parmi les joueurs qui peuvent prétendre à une progression notable cette saison, on y retrouve Tyrese Maxey. La situation du meneur de Philadelphie est propice à son bon développement. En effet, Maxey aura certainement l'occasion de jouer un rôle accru dans l'offensive de son équipe puisque James Harden n’est plus vraiment dans le projet des 76ers. Après une moyenne de 20,3 points et 3,5 passes décisives par match avec une efficacité impressionnante la saison dernière, Maxey ne peut que s'améliorer cette année avec davantage le ballon dans les mains. Quelqu'un doit prendre en charge la production d’Harden de plus de 20 points et de plus de 10 passes décisives, et Maxey est le seul candidat à Philadelphie qui peut en quelque sorte reproduire cela.

Franz Wagner

Le Magic d’Orlando fait peu de bruit mais est l'une des équipes les plus amusantes et excitantes de la NBA, avec deux futurs All-Stars en la personne de Franz Wagner et Paolo Banchero. Wagner n'a que 22 ans et vient de connaître une saison où il a récolté en moyenne 18,6 points, 4,1 rebonds et 3,5 passes décisives par match avec une efficacité supérieure à la moyenne de la ligue. Il entame sa troisième saison en NBA et, historiquement, ce sont les joueurs de troisième année qui font les plus grands progrès. Il a de la taille, une capacité de création et une polyvalence dans son score. Le Magic devrait être compétitif et est un candidat sérieux pour participer au tournoi Play-In. Cela devrait attirer davantage l'attention sur Wagner, qui devrait facilement être capable de réaliser une moyenne de plus de 22-23 points, 5 rebonds et 5 passes décisives.

Evan Mobley

Evan Mobley des Cleveland Cavaliers est peut-être le meilleur pari en termes de valeur pour remporter le prix du joueur NBA ayant le plus progressé en 2023-24. Autre joueur de troisième année, Mobley possède tous les éléments de base pour connaître une saison monstrueuse. Il a connu une excellente deuxième saison en terminant finaliste pour le prix du joueur défensif de l'année et a mené les Cavaliers à la meilleure note défensive de la saison régulière. Il ne fait donc aucun doute sur ses prouesses défensives. Pourtant, la production offensive n'est pas encore à la hauteur de son impact défensif. Cette saison, cela devrait changer. Les Cavs auront plus de shoot et d'espacement au sol avec les ajouts de Max Strus et Georges Niang. Cela devrait faciliter le travail de Mobley à l'intérieur de l'arc et devrait suffire à faire de lui un joueur qui inscrit plus de 20 points, 10 rebonds et 4 passes décisives par match.