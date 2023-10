Wembanyama, Coulibaly, Rupert, Cissoko… Qu’attendre des rookies français en NBA ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Avec Victor Wembanyama en tant que chef de file, une nouvelle génération de joueurs français s’apprête à faire ses débuts en NBA. En plus du premier choix de la draft, Bilal Coulibaly, Rayan Rupert et Sidy Cissoko devront faire leurs preuves, cette saison, dans ce nouveau championnat. Voilà ce qu’il faut attendre de cette jeunesse tricolore.

C’est seulement la deuxième fois dans l’Histoire que quatre Français ont été draftés en NBA la même année, et la première que deux d’entre eux se classent dans le top 10. Une génération dorée française s’apprête à faire ses débuts dans la ligue : Victor Wembanyama (1er choix), Bilal Coulibaly (7e), Rayan Rupert (43e), Sidy Cissoko (44e). Que faut-il attendre de ces jeunes joueurs pour leur première saison ?

Victor Wembanyama : déjà une star

Naturellement, il faut attendre plus de Victor Wembanyama que de n’importe quel autre rookie en NBA. Annoncé comme le futur du basket mondial, il a déjà le statut de star aux San Antonio Spurs et est le grand favori pour le titre de Rookie de l’année. Ses débuts en pré-saison n’ont fait qu’amplifier ces attentes. Le Français de 19 ans a marqué au moins 20 points lors de ses deux premiers matches, éblouissant tous les observateurs.



Bien sûr, Wemby reste avant tout un joueur au potentiel exceptionnel. Ce que nous avons devant nous n’est pas encore le produit fini. Cependant, il est légitime d’attendre de cet intérieur de 2,24 m qu’il soit performant dès sa première année aux États-Unis. Certains le voient même comme un futur All-Star et comme un joueur capable de mener les Spurs en playoffs.

Bilal Coulibaly : un diamant brut

Sélectionné en septième position de la draft par les Washington Wizards, Bilal Coulibaly demeure un talent brut. La deuxième pépite des Metropolitans 92, qui a fêté ses 19 ans le 26 juillet, est l’un des joueurs les plus jeunes de la NBA. Les départs de Bradley Beal à Phoenix et de Kristaps Porzingis à Boston ont considérablement rajeuni le projet de la franchise de la capitale. Ainsi, le Français devrait bénéficier d’un temps de jeu important si son équipe privilégie, comme on l’attend, le développement.



La première saison de Coulibaly dans la ligue se présente avant tout comme une période d’adaptation. Ses performances lors de ses deux matches de pré-saison ont été nettement moins impressionnantes que celles de son ancien coéquipier, Victor Wembanyama, enregistrant des moyennes de 8,5 points et 5,5 rebonds en 24 minutes. Néanmoins, il s’est illustré par sa défense très active, l’une de ses principales qualités, ce qui pourrait lui permettre de conserver sa place dans le cinq majeur en saison régulière, à condition que les Wizards décident bel et bien de donner la priorité à la jeunesse.



NBA : 5 choses à savoir sur Bilal Coulibaly, l'autre phénomène du basket français https://t.co/OIrHdFff6Q pic.twitter.com/NljcK1luf2 — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Rayan Rupert : un rôle incertain

Le transfert de Damian Lillard aux Milwaukee Bucks changé la donne aux Portland Trail Blazers. L’équipe se tourne désormais vers l’avenir, notamment avec Scoot Henderson, deuxième choix de la draft, et Deandre Ayton, ancien premier choix. Rupert est lui aussi très jeune, et le voir évoluer dans un rôle majeur dès sa première saison dans la ligue serait une surprise. Ses trois matches de pré-saison, avec une moyenne de 13,5 minutes par rencontre, laissent d’ailleurs penser qu’il devra se battre pour obtenir une place dans la rotation de Chauncey Billups.



Offensivement, l’ancien talent du Pôle France a encore un long chemin à parcourir, notamment dans son tir à trois points. Mais, à l’instar de Coulibaly, il pourrait se démarquer dans l’Oregon grâce à ses qualités athlétiques et sa défense active. Sur le papier, il possède un excellent profil pour la ligue nord-américaine. En pratique, il lui faudra progresser pour prétendre à un temps de jeu important aux Blazers.

Sidy Cissoko : des passages en G League

Gregg Popovich, coach des San Antonio Spurs, a déjà annoncé que Sidy Cissoko passerait une partie importante de sa première saison en G League — la ligue de développement. Bien que l’entraîneur reste ouvert à une éventuelle surprise, il est peu probable que le natif d’Île-de-France trouve sa place dans l’équipe principale dès cette année. Comme ses deux compatriotes mentionnés précédemment, il doit encore progresser pour atteindre les standards de la NBA.



Ses axes d’amélioration se trouvent principalement en attaque, notamment sur son tir extérieur. Passeur intelligent et défenseur tenace, il a déjà des armes qui pourraient se révéler utiles à la franchise texane. Mais il doit encore élargir sa panoplie pour convaincre les Spurs qu’il mérite sa place sur le terrain. À seulement 19 ans, rien ne presse. Il a le temps de faire ses preuves et affiche un mental de guerrier qui laisse penser qu’il y parviendra tôt ou tard.