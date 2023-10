NBA : Les Spurs dévoilent leur plan pour un talent français

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

L’itinéraire de la première année de Sidy Cissoko, sélectionné en 46e position de la draft NBA par les San Antonio Spurs en juin, est maintenant défini. Son coach, Gregg Popovich, a annoncé que le rookie français passera du temps en G League cette saison afin de favoriser sa progression.

Ce n’est pas une surprise : Sidy Cissoko passera par la G League cette saison, une décision confirmée par Gregg Popovich lors d’une conférence de presse lundi. L’entraîneur des San Antonio Spurs considère que c’est le meilleur moyen de favoriser la progression du jeune joueur, choisi en fin de draft cet été.



« Il a besoin de jouer » , a expliqué l’entraîneur, en marge de la rencontre de présaison contre le Thunder d’Oklahoma City. « Ce ne serait pas sage de l’avoir dans l’équipe principale et de le laisser nous regarder jouer, alors qu’il peut jouer environ 30 minutes par match et commencer à comprendre le jeu. Mais nous verrons. Il pourrait me surprendre et progresser beaucoup plus que je ne le pense. »

« Je suis vraiment impressionné par lui, dans tous les domaines »