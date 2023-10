NBA : Wembanyama flamboyant pour ses débuts en présaison

Florian Barré

Sélectionné en première position de la dernière Draft NBA, Victor Wembanyama se montre déjà convaincant. La nuit dernière, le jeune phénomène français a réussi de sacrés débuts en présaison avec les San Antonio Spurs, à l’occasion d’une courte défaite de sa franchise à Oklahoma City (122-121). Avec 20 points en 19 minutes, Wemby a pu montrer à ses pairs toute la panoplie qu’il développe jour après jour.

Victor Wembanyama n’a pas manqué ses si attendus premiers pas en NBA. Alors oui, un match de présaison ne vaut pas un match de saison régulière dans les têtes de chacun, mais à deux semaines du début de la compétition, c’est plutôt rassurant de savoir que Wemby progresse. L’intérieur français a terminé la rencontre contre Chet Holmgren et le Thunder d’OKC avec 20 points et 5 rebonds en 19 minutes.

Wemby impressionne

Une performance qui n’aura pas permis aux Texans de remporter le match (122-121) mais qui suffit pour impressionner son monde. En effet, inscrire 18 points en une mi-temps n’est pas donné à tout le monde, surtout pour un premier match en NBA et à seulement 19 ans. Du haut de ses 2,24m, Wembanyama a montré un aperçu de sa dextérité unique malgré sa taille, avec en prime deux dunks en fin de contre-attaque, 40% de réussite à trois points, une pénétration tout en puissance après un délicieux crossover entre les jambes face à Holmgren ainsi qu’un incroyable spin move suivi d’un lay-up main gauche.

« Je peux faire mieux »