NBA : Première absence pour Victor Wembanyama avec les Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama ne jouera pas, ce lundi, contre les Houston Rockets. Les San Antonio Spurs devront se passer du premier choix de la draft pour leur troisième match de pré-saison NBA, à domicile. En plus de lui, Devin Vassell et Tre Jones, deux joueurs clés de l’équipe, seront également absents.

Victor Wembanyama devra patienter pour vivre son premier derby texan. Les San Antonio Spurs ont annoncé que leur rookie ne participerait pas au match de pré-saison contre les Houston Rockets ce lundi. Cette décision semble être une mesure de précaution, et il devrait cependant jouer lors de la revanche ce mercredi.

Aucune raison de s’inquiéter pour Victor Wembanyama

Au premier abord, aucune blessure n’est à déplorer pour le premier choix de la draft, qui a marqué 23 points en 23 minutes lors de son dernier match, il y a deux jours. Les Spurs semblent simplement vouloir préserver Victor Wembanyama. Peu de joueurs participent, en réalité, à tous les matches de pré-saison. Doug McDermott et Zach Collins, par exemple, étaient tous les deux absents vendredi. Devin Vassell et Tre Jones, qui ont également bénéficié d’un temps de jeu important la semaine dernière, seront également ménagés lors du match contre les Rockets. La franchise semble simplement faire preuve d’une grande prudence.

NBA : Le choix fort de Victor Wembanyama concernant ses jours de repos https://t.co/sBBmSWQ0aP pic.twitter.com/PtPSRnguVL — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Un rendez-vous manqué avec les Houston Rockets