NBA : Victor Wembanyama épate pour son premier match à San Antonio

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après sa performance impressionnante à Oklahoma City, Victor Wembanyama poursuit sa lancée. La pépite française des Spurs a dominé le Miami Heat lors de son premier match de pré-saison à San Antonio, ce vendredi, en inscrivant 23 points, 4 rebonds, 4 passes et 3 contres en seulement 23 minutes. Cette fois-ci, la victoire est à la clé (120-104).

Première rencontre à domicile, première victoire pour les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Portée par les 23 points du rookie français, l’équipe texane a triomphé du Miami Heat (120-104) sur son parquet ce vendredi. Le premier choix de la draft NBA, de son côté, trouve tranquillement son rythme.

« Il comprend comment jouer »

« Ce soir, je n’ai annoncé qu’un seul système pour lui, et je crois qu’il a inscrit plus de 20 points. C’est parce que c’est un bon joueur, il comprend comment jouer » , l’a complimenté Gregg Popovich, coach des Spurs, à la fin de la rencontre. En difficulté lors du premier quart-temps, Wemby a rapidement repris ses esprits. Il n’avait inscrit que 4 points à 2/6 aux tirs en huit minutes, sans capter le moindre rebond. À son retour au vestiaire, après 23 minutes sur le parquet, il affichait 23 points (10/15 aux tirs), 4 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres sur sa feuille de stats.



En face, le Heat avait envoyé son équipe B, avec neuf absents parmi lesquels ses stars (Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro…) et la plupart de ses joueurs clés. Bien entendu, à 19 ans, Victor Wembanyama dispose d’une marge de progression évidente. Il a notamment perdu 4 ballons et raté 4 de ses 5 tentatives à trois points. Toujours en phase d’apprentissage, il assure avoir clairement identifié ses axes d’amélioration après la confrontation.

NBA : Le nombre de matchs joués par Wembanyama cette saison révélé https://t.co/JNv5BgYprY pic.twitter.com/4EoLpShc0F — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

« Il cherche humblement à trouver sa place »