NBA : Le nombre de matchs joués par Wembanyama cette saison révélé

Florian Barré

Le monde entier aimerait voir Victor Wembanyama à l’oeuvre tous les 2-3 jours. Mais le phénomène français est un diamant qu’il faut polir et dont il faut prendre le plus grand soin. Du fait de son envergure incroyable, Wemby ne connaît pas encore parfaitement son corps et le malmener en lui imposant une surcharge de travail pourrait ralentir sa progression. C’est pour cela qu’il sera certainement laissé au repos tous les 6-7 matchs en moyenne.

Si personne ne sait à quel point le corps de Victor Wembanyama peut résister à une saison NBA complète, les dirigeants des San Antonio Spurs auraient pris une décision afin de couver leur joyau. L’idée n’est pas de surprotéger Wemby, mais de l’accompagner au mieux. Pour cela, le journaliste Maxime Aubin, correspondant à New-York, a déclaré que le numéro un de la draft pourrait être laissé au repos tous les 6 à 7 matchs et donc disputer aux alentours de 70 matchs cette saison.

NBA : Aucun GM ne voit les Warriors remporter un nouveau titre cette saison, Steve Kerr réagit https://t.co/Y8QI19aliI pic.twitter.com/1hz9NsVZOg — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Éviter à tout prix les blessures

Le physique du français préoccupe beaucoup les fans et la peur d’une blessure est réellement présente. La mésaventure de Chet Holmgren l’an passé est dans toutes les têtes et personne ne souhaite que Victor Wembanyama subisse la même chose. Pour rappel, Wemby n’est pas sujet à la nouvelle règle mise en place par la NBA à propos du repos et du load management des joueurs NBA. En effet, cette nouvelle règle mise en place cette saison ne concerne que les « stars » et les rookies sont de facto exclus de cela.

De 44 matchs à plus de 65…